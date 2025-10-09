https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863317317.html
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
