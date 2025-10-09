Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863317317.html
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:49+0300
2025-10-09T09:54+0300
экономика
таджикистан
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863316464_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_abf43a13add2edf567a2f7c2b43c455b.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
таджикистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863316464_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1a1aacaa93311f588a42b80a1c84f355.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таджикистан, рф, владимир путин
Экономика, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Владимир Путин
09:49 09.10.2025 (обновлено: 09:54 09.10.2025)
 
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками

Путин: Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
 
ЭкономикаТАДЖИКИСТАНРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала