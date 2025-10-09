https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863317726.html
Путин оценил развитие отношений между Россией и Таджикистаном
2025-10-09T09:56+0300
2025-10-09T09:56+0300
2025-10-09T11:05+0300
политика
россия
таджикистан
рф
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Отношения России и Таджикистана развиваются позитивно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Действительно, я с вами полностью согласен, отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
