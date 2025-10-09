https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863327738.html

Россия и Таджикистан подписали заявление об углублении сотрудничества

Россия и Таджикистан подписали заявление об углублении сотрудничества - 09.10.2025, ПРАЙМ

Россия и Таджикистан подписали заявление об углублении сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между РФ и Таджикистаном,... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:44+0300

2025-10-09T11:44+0300

2025-10-09T11:44+0300

политика

россия

мировая экономика

таджикистан

душанбе

владимир путин

эмомали рахмон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327599_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_5085f6578957af13c59552357adbdfc7.jpg

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между РФ и Таджикистаном, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления президента Республики Таджикистан и президента Российской Федерации об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.

таджикистан

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон