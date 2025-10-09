Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Россия и Таджикистан подписали заявление об углублении сотрудничества
2025-10-09T11:44+0300
2025-10-09T11:44+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между РФ и Таджикистаном, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления президента Республики Таджикистан и президента Российской Федерации об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
11:44 09.10.2025
 
Россия и Таджикистан подписали заявление об углублении сотрудничества

© РИА Новости . Алексей Никольский
Рабочая встреча президента РФ В.Путина с президентом Таджикистана Э.Рахмоном
© РИА Новости . Алексей Никольский
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между РФ и Таджикистаном, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления президента Республики Таджикистан и президента Российской Федерации об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
 
