Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли
Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:55+0300
2025-10-09T11:55+0300
экономика
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322662_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_f99bef5a4381b21e5c0d51ed4839571d.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин приглашаются для обмена планом мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на 2025-2030 годы и инвестиционным соглашением между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компании БТК", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
таджикистан
душанбе
11:55 09.10.2025
 
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли

РФ и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли на 2025-2030 годы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин приглашаются для обмена планом мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на 2025-2030 годы и инвестиционным соглашением между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компании БТК", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
 
