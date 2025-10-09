https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863328316.html
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли
Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:55+0300
2025-10-09T11:55+0300
2025-10-09T11:55+0300
экономика
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322662_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_f99bef5a4381b21e5c0d51ed4839571d.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин приглашаются для обмена планом мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на 2025-2030 годы и инвестиционным соглашением между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компании БТК", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
таджикистан
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322662_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c10aa6043a97f9168533dbb111c88381.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли
РФ и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли на 2025-2030 годы