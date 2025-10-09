https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863328316.html

Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли

Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли - 09.10.2025, ПРАЙМ

Россия и Таджикистан согласовали план по увеличению взаимной торговли

Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:55+0300

2025-10-09T11:55+0300

2025-10-09T11:55+0300

экономика

россия

мировая экономика

таджикистан

душанбе

владимир путин

эмомали рахмон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322662_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_f99bef5a4381b21e5c0d51ed4839571d.jpg

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан согласовали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин приглашаются для обмена планом мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на 2025-2030 годы и инвестиционным соглашением между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компании БТК", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.

таджикистан

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон