Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза

Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза - 09.10.2025, ПРАЙМ

Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза

Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. | 09.10.2025

2025-10-09T12:00+0300

2025-10-09T12:00+0300

2025-10-09T12:00+0300

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. В развитие программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.

