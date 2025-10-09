https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863328797.html
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. В развитие программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
