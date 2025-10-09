Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863328797.html
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:00+0300
2025-10-09T12:00+0300
экономика
россия
бизнес
таджикистан
душанбе
владимир путин
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322684_0:302:3105:2048_1920x0_80_0_0_7d4bd6c81f73ee68072615570f825450.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. "Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. В развитие программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
таджикистан
душанбе
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322684_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0eea4e86b426dff14ddf4efbb0279996.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, таджикистан, душанбе, владимир путин, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин, мировая торговля
12:00 09.10.2025
 
Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза

Россия и Таджикистан запланировали увеличить товарооборот в 2,5 раза к 2030 году

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. В развитие программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесТАДЖИКИСТАНДушанбеВладимир Путинмировая торговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала