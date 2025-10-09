https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863329189.html
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле
2025-10-09T12:04+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле, их доля составляет свыше 97%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%. Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. На территории Таджикистана принимаются российские платёжные карты МИР", - сказал Путин на церемонии обмена подписанными документами. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он отметил, что продолжается работа в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Таджикистаном 1993 года. По словам российского лидера, многое сделано, и впереди не меньше работы.
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле
