Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863329189.html
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле
Россия и Таджикистан практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле, их доля составляет свыше 97%, заявил президент РФ Владимир... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:04+0300
2025-10-09T12:04+0300
экономика
россия
таджикистан
рф
владимир путин
торговля
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9102ae47a6bf8e2a5a392fc550d73208.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле, их доля составляет свыше 97%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%. Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. На территории Таджикистана принимаются российские платёжные карты МИР", - сказал Путин на церемонии обмена подписанными документами. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он отметил, что продолжается работа в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Таджикистаном 1993 года. По словам российского лидера, многое сделано, и впереди не меньше работы.
таджикистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_6a56cd052ce81d7e660fb68399c29cdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, таджикистан, рф, владимир путин, торговля, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Владимир Путин, торговля, Мировая экономика
12:04 09.10.2025
 
Путин рассказал о переходе России и Таджикистана на нацвалюты в торговле

Путин: РФ и Таджикистан почти перешли на национальные валюты во взаимной торговле

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрехидент РФ Владимир Путин
Прехидент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Прехидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле, их доля составляет свыше 97%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%. Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. На территории Таджикистана принимаются российские платёжные карты МИР", - сказал Путин на церемонии обмена подписанными документами.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он отметил, что продолжается работа в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Таджикистаном 1993 года. По словам российского лидера, многое сделано, и впереди не меньше работы.
 
ЭкономикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНРФВладимир ПутинторговляМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала