Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Душанбе 8 октября. В четверг он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов.
В частности, лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. По линии органов внутренних дел страны приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Таджикистане.
Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Национальной гвардией Таджикистана, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования.
Кроме того, стороны приняли инвестиционное соглашение между Консорциумом Группы компаний БТК и правительством Таджикистана, соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана и другие документы, инвестиционное соглашение между правительством Башкортостана и ОсОО "Управление международными проектами", правительством Таджикистана и государственным унитарным предприятием "Коргохи машинасози".