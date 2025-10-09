Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863334920.html
Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина
Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина
Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:42+0300
2025-10-09T13:42+0300
экономика
россия
бизнес
таджикистан
рф
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322684_0:302:3105:2048_1920x0_80_0_0_7d4bd6c81f73ee68072615570f825450.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Путин прибыл в Душанбе 8 октября. В четверг он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов. В частности, лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. По линии органов внутренних дел страны приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Таджикистане. Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Национальной гвардией Таджикистана, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования. Кроме того, стороны приняли инвестиционное соглашение между Консорциумом Группы компаний БТК и правительством Таджикистана, соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана и другие документы, инвестиционное соглашение между правительством Башкортостана и ОсОО "Управление международными проектами", правительством Таджикистана и государственным унитарным предприятием "Коргохи машинасози".
таджикистан
рф
душанбе
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322684_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0eea4e86b426dff14ddf4efbb0279996.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, таджикистан, рф, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, ранхигс
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, РАНХиГС
13:42 09.10.2025
 
Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина

Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина в Душанбе

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Душанбе 8 октября. В четверг он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов.
В частности, лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. По линии органов внутренних дел страны приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Таджикистане.
Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Национальной гвардией Таджикистана, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования.
Кроме того, стороны приняли инвестиционное соглашение между Консорциумом Группы компаний БТК и правительством Таджикистана, соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана и другие документы, инвестиционное соглашение между правительством Башкортостана и ОсОО "Управление международными проектами", правительством Таджикистана и государственным унитарным предприятием "Коргохи машинасози".
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесТАДЖИКИСТАНРФДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала