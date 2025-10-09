https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863334920.html

Россия и Таджикистан подписали 16 документов во время визита Путина

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Путин прибыл в Душанбе 8 октября. В четверг он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов. В частности, лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. По линии органов внутренних дел страны приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Таджикистане. Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Национальной гвардией Таджикистана, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования. Кроме того, стороны приняли инвестиционное соглашение между Консорциумом Группы компаний БТК и правительством Таджикистана, соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана и другие документы, инвестиционное соглашение между правительством Башкортостана и ОсОО "Управление международными проектами", правительством Таджикистана и государственным унитарным предприятием "Коргохи машинасози".

