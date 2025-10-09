https://1prime.ru/20251009/taksi-863321696.html

РСПП ожидает расширения перечня автомобилей для закупок в таксопарки

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает расширения перечня автомобилей для закупок в таксопарки машинами тульского, калужского и калининградского производств к весне 2026 года, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Ждем расширения списка, в частности это касается и китайских, собираемых уже давно на территории России - Haval, например, и ряда других моделей, которые отвечают требованиям локализации. И, я так понимаю, этот список будет уточняться", - рассказал он в кулуарах форума "Общественный транспорт 2025". "Есть готовность эту тему рассматривать, обсуждать, и где-то к весне, через полгодика, я думаю, увидим обновленный список", - добавил Шохин. Он уточнил, что специальная рабочая группа РСПП, которая занимается вопросом локализации автомобилей такси, предлагает расширить перечень Минпромторга моделями калининградских, тульских и калужских заводов, имеющими высокий уровень локализации. Минпромторг РФ ранее в октябре опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отмечали в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации. Позднее в министерстве сообщили, что перечень автомобилей планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор". Требования по локализации не будут распространяться на уже работающие в такси машины и сервисы аренды авто с водителем.

