https://1prime.ru/20251009/taksi-863321696.html
2025-10-09T10:48+0300
2025-10-09T10:48+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает расширения перечня автомобилей для закупок в таксопарки машинами тульского, калужского и калининградского производств к весне 2026 года, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Ждем расширения списка, в частности это касается и китайских, собираемых уже давно на территории России - Haval, например, и ряда других моделей, которые отвечают требованиям локализации. И, я так понимаю, этот список будет уточняться", - рассказал он в кулуарах форума "Общественный транспорт 2025". "Есть готовность эту тему рассматривать, обсуждать, и где-то к весне, через полгодика, я думаю, увидим обновленный список", - добавил Шохин. Он уточнил, что специальная рабочая группа РСПП, которая занимается вопросом локализации автомобилей такси, предлагает расширить перечень Минпромторга моделями калининградских, тульских и калужских заводов, имеющими высокий уровень локализации. Минпромторг РФ ранее в октябре опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отмечали в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации. Позднее в министерстве сообщили, что перечень автомобилей планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор". Требования по локализации не будут распространяться на уже работающие в такси машины и сервисы аренды авто с водителем.
10:48 09.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Такси. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала