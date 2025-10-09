Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/toplivo-863356612.html
Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка
Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка - 09.10.2025, ПРАЙМ
Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка
Правительство России прорабатывает ряд дополнительных мер для оздоровления топливного рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T22:57+0300
2025-10-09T22:57+0300
россия
финансы
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России прорабатывает ряд дополнительных мер для оздоровления топливного рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
https://1prime.ru/20251006/toplivo-863220317.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, александр новак
РОССИЯ, Финансы, РФ, Александр Новак
22:57 09.10.2025
 
Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка

Новак: Правительство прорабатывает дополнительные меры для оздоровления топливного рынка

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России прорабатывает ряд дополнительных мер для оздоровления топливного рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом
6 октября, 19:06
 
РОССИЯФинансыРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала