Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка
2025-10-09T22:57+0300
2025-10-09T22:57+0300
2025-10-09T22:57+0300
россия
финансы
рф
александр новак
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России прорабатывает ряд дополнительных мер для оздоровления топливного рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
рф
