Правительство прорабатывает меры для оздоровления топливного рынка

2025-10-09T22:57+0300

россия

финансы

рф

александр новак

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России прорабатывает ряд дополнительных мер для оздоровления топливного рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.

рф

россия, финансы, рф, александр новак