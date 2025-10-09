Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленый свет": в США заявили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk - 09.10.2025
"Зеленый свет": в США заявили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вероятная передача дальнобойных ракет Tomahawk Украине свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп стремится обострить конфликт на территории Украины, пишет американское издание The Washington Post. "Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон", — отмечает газета. Как сообщает издание, ранее Трамп пытался завершить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией, сначала предложив прекратить огонь, а затем встречаясь с президентом России Владимиром Путиным в Аляске. В материале подчеркивается, что США пока не приняли решение о продаже Украине ракет Tomahawk, хотя Трамп сообщил в понедельник, что приближается к окончательному решению, желая выяснить, как Киев планирует использовать это вооружение. В ответ на заявления Трампа, в Кремле предупредили, что такой шаг может привести к значительной эскалации, поскольку существует ядерная версия этих ракет. Газета Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский запросил поставки Tomahawk во время разговора с американским президентом в середине сентября. Портал Axios добавил, что это была единственная просьба, которую Трамп отверг, тогда как по другим вопросам он выразил позитивную реакцию. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Однако Россия готова отразить такую агрессию: отечественные системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут защититься от этого вида вооружений.
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вероятная передача дальнобойных ракет Tomahawk Украине свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп стремится обострить конфликт на территории Украины, пишет американское издание The Washington Post.
"Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон", — отмечает газета.
Как сообщает издание, ранее Трамп пытался завершить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией, сначала предложив прекратить огонь, а затем встречаясь с президентом России Владимиром Путиным в Аляске.
В материале подчеркивается, что США пока не приняли решение о продаже Украине ракет Tomahawk, хотя Трамп сообщил в понедельник, что приближается к окончательному решению, желая выяснить, как Киев планирует использовать это вооружение.
В ответ на заявления Трампа, в Кремле предупредили, что такой шаг может привести к значительной эскалации, поскольку существует ядерная версия этих ракет.
Газета Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский запросил поставки Tomahawk во время разговора с американским президентом в середине сентября. Портал Axios добавил, что это была единственная просьба, которую Трамп отверг, тогда как по другим вопросам он выразил позитивную реакцию.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Однако Россия готова отразить такую агрессию: отечественные системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут защититься от этого вида вооружений.
