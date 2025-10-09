https://1prime.ru/20251009/tramp-863311780.html

"Зеленый свет": в США заявили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk

"Зеленый свет": в США заявили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk - 09.10.2025, ПРАЙМ

"Зеленый свет": в США заявили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk

Вероятная передача дальнобойных ракет Tomahawk Украине свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп стремится обострить конфликт на территории... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T06:58+0300

2025-10-09T06:58+0300

2025-10-09T06:59+0300

мировая экономика

украина

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

валдай

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вероятная передача дальнобойных ракет Tomahawk Украине свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп стремится обострить конфликт на территории Украины, пишет американское издание The Washington Post. "Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон", — отмечает газета. Как сообщает издание, ранее Трамп пытался завершить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией, сначала предложив прекратить огонь, а затем встречаясь с президентом России Владимиром Путиным в Аляске. В материале подчеркивается, что США пока не приняли решение о продаже Украине ракет Tomahawk, хотя Трамп сообщил в понедельник, что приближается к окончательному решению, желая выяснить, как Киев планирует использовать это вооружение. В ответ на заявления Трампа, в Кремле предупредили, что такой шаг может привести к значительной эскалации, поскольку существует ядерная версия этих ракет. Газета Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский запросил поставки Tomahawk во время разговора с американским президентом в середине сентября. Портал Axios добавил, что это была единственная просьба, которую Трамп отверг, тогда как по другим вопросам он выразил позитивную реакцию. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Однако Россия готова отразить такую агрессию: отечественные системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут защититься от этого вида вооружений.

https://1prime.ru/20251008/ukraina-863308912.html

https://1prime.ru/20251008/smi-863275336.html

https://1prime.ru/20251007/ukraina-863260861.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, валдай, всу