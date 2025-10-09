Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова - 09.10.2025
https://1prime.ru/20251009/tramp-863312282.html
"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова
"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T07:14+0300
2025-10-09T07:14+0300
мировая экономика
россия
дональд трамп
сша
украина
киев
сергей рябков
владимир зеленский
валдай
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_0:136:2535:1562_1920x0_80_0_0_50e008af678da43fe0b40076b70cde64.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является для России красной чертой, комментируя заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. "Мы (Американцы. — Прим. Ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он. Джонсон выразил мнение, что в случае эскалации и передачи США таких ракет Украине, Россия будет иметь право уничтожать их пусковые установки. "Это означает, что они (Россияне. — Прим. Ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул он. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настоятельно рекомендует США подойти взвешенно к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва не проявляет нервозности, но такой шаг со стороны США означал бы значительное изменение ситуации. Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил, что практически готов решить вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет понять планы Киева по их использованию. Кремль в ответ выразил озабоченность, допустив, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая ядерные версии этих ракет. Согласно информации газеты Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский попросил о поставках ракет Tomahawk. Как сообщил портал Axios, это был единственный пункт, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения Киева. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, Россия готова к ответу на агрессивные действия: российские ПВО адаптированы к ATACMS и смогут справиться с новыми вызовами.
мировая экономика, россия, дональд трамп, сша, украина, киев, сергей рябков, владимир зеленский, валдай, цру, мид рф
мировая экономика, россия, дональд трамп, сша, украина, киев, сергей рябков, владимир зеленский, валдай, цру, мид рф
"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова

Джонсон: поставки ракет Tomahawk станут красной линией для сохранения мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является для России красной чертой, комментируя заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.
"Мы (Американцы. — Прим. Ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он.
Джонсон выразил мнение, что в случае эскалации и передачи США таких ракет Украине, Россия будет иметь право уничтожать их пусковые установки.
"Это означает, что они (Россияне. — Прим. Ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настоятельно рекомендует США подойти взвешенно к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва не проявляет нервозности, но такой шаг со стороны США означал бы значительное изменение ситуации.
Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил, что практически готов решить вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет понять планы Киева по их использованию.
Кремль в ответ выразил озабоченность, допустив, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая ядерные версии этих ракет. Согласно информации газеты Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский попросил о поставках ракет Tomahawk. Как сообщил портал Axios, это был единственный пункт, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения Киева.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, Россия готова к ответу на агрессивные действия: российские ПВО адаптированы к ATACMS и смогут справиться с новыми вызовами.
Мировая экономика, РОССИЯ, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, Киев, Сергей Рябков, Владимир Зеленский, Валдай, ЦРУ, МИД РФ
 
 
