"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является для России красной чертой, комментируя заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. "Мы (Американцы. — Прим. Ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он. Джонсон выразил мнение, что в случае эскалации и передачи США таких ракет Украине, Россия будет иметь право уничтожать их пусковые установки. "Это означает, что они (Россияне. — Прим. Ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул он. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настоятельно рекомендует США подойти взвешенно к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва не проявляет нервозности, но такой шаг со стороны США означал бы значительное изменение ситуации. Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил, что практически готов решить вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет понять планы Киева по их использованию. Кремль в ответ выразил озабоченность, допустив, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая ядерные версии этих ракет. Согласно информации газеты Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский попросил о поставках ракет Tomahawk. Как сообщил портал Axios, это был единственный пункт, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения Киева. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, Россия готова к ответу на агрессивные действия: российские ПВО адаптированы к ATACMS и смогут справиться с новыми вызовами.
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале
Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является для России красной чертой, комментируя заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.
"Мы (Американцы. — Прим. Ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он.
Джонсон выразил мнение, что в случае эскалации и передачи США таких ракет Украине, Россия будет иметь право уничтожать их пусковые установки.
"Это означает, что они (Россияне. — Прим. Ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настоятельно рекомендует США подойти взвешенно к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва не проявляет нервозности, но такой шаг со стороны США означал бы значительное изменение ситуации.
Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил, что практически готов решить вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет понять планы Киева по их использованию.
Кремль в ответ выразил озабоченность, допустив, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая ядерные версии этих ракет. Согласно информации газеты Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский попросил о поставках ракет Tomahawk. Как сообщил портал Axios, это был единственный пункт, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения Киева.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, Россия готова к ответу на агрессивные действия: российские ПВО адаптированы к ATACMS и смогут справиться с новыми вызовами.
