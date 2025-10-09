https://1prime.ru/20251009/tramp-863312282.html

"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова

"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова - 09.10.2025, ПРАЙМ

"Впервые слышим": в США сделали дерзкое заявление после слов Рябкова

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T07:14+0300

2025-10-09T07:14+0300

2025-10-09T07:14+0300

мировая экономика

россия

дональд трамп

сша

украина

киев

сергей рябков

владимир зеленский

валдай

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_0:136:2535:1562_1920x0_80_0_0_50e008af678da43fe0b40076b70cde64.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время эфира на YouTube-канале Deep Dive подчеркнул, что возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является для России красной чертой, комментируя заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. "Мы (Американцы. — Прим. Ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он. Джонсон выразил мнение, что в случае эскалации и передачи США таких ракет Украине, Россия будет иметь право уничтожать их пусковые установки. "Это означает, что они (Россияне. — Прим. Ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул он. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настоятельно рекомендует США подойти взвешенно к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва не проявляет нервозности, но такой шаг со стороны США означал бы значительное изменение ситуации. Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил, что практически готов решить вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет понять планы Киева по их использованию. Кремль в ответ выразил озабоченность, допустив, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая ядерные версии этих ракет. Согласно информации газеты Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский попросил о поставках ракет Tomahawk. Как сообщил портал Axios, это был единственный пункт, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения Киева. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заметил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, Россия готова к ответу на агрессивные действия: российские ПВО адаптированы к ATACMS и смогут справиться с новыми вызовами.

https://1prime.ru/20251009/tramp-863311780.html

https://1prime.ru/20251008/ukraina-863308912.html

https://1prime.ru/20251008/smi-863275336.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, дональд трамп, сша, украина, киев, сергей рябков, владимир зеленский, валдай, цру, мид рф