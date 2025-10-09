https://1prime.ru/20251009/tramp-863357438.html

2025-10-09T23:11+0300

ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа украинского урегулирования. "Я могу, могу", - заявил Трамп в четверг журналистам в Белом доме в ходе встречи с главой Финляндии Александром Стуббом. Так президент США ответил на вопрос о том, допускает ли он возможность введения дополнительных санкций против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

