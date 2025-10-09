https://1prime.ru/20251009/tramp-863357640.html

Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий

технологии

мировая экономика

финляндия

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в четверг в Белом доме, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий. "Одна из них - это квантовые (технологии - ред.) и квантовые вычисления. Мы знаем, что именно они дают пищу для размышлений в области искусственного интеллекта. Это очень важно", - сказал он в Белом доме, говоря о темах предстоящих обсуждений с Трампом. По словам Стубба, второй сферой потенциального сотрудничества, в которой, по его мнению, "сильна" Финляндия, станут телекоммуникации и сети 6G.

финляндия

2025

