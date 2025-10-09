Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/tramp-863357640.html
Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий
Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий - 09.10.2025, ПРАЙМ
Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий
Президент Финляндии Александр Стубб заявил в четверг в Белом доме, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом намерен обсудить сотрудничество... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:42+0300
2025-10-09T23:42+0300
технологии
мировая экономика
финляндия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05136054bec181a0a3539e7cce17b2e0.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в четверг в Белом доме, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий. "Одна из них - это квантовые (технологии - ред.) и квантовые вычисления. Мы знаем, что именно они дают пищу для размышлений в области искусственного интеллекта. Это очень важно", - сказал он в Белом доме, говоря о темах предстоящих обсуждений с Трампом. По словам Стубба, второй сферой потенциального сотрудничества, в которой, по его мнению, "сильна" Финляндия, станут телекоммуникации и сети 6G.
https://1prime.ru/20241029/zapret-852480886.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_3794499d2d893f60045c518e6f104094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, финляндия, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Дональд Трамп
23:42 09.10.2025
 
Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий

Стубб сообщил, что обсудит с Трампом сотрудничество в квантовых технологиях

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) YangtseflyФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в четверг в Белом доме, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий.
"Одна из них - это квантовые (технологии - ред.) и квантовые вычисления. Мы знаем, что именно они дают пищу для размышлений в области искусственного интеллекта. Это очень важно", - сказал он в Белом доме, говоря о темах предстоящих обсуждений с Трампом.
По словам Стубба, второй сферой потенциального сотрудничества, в которой, по его мнению, "сильна" Финляндия, станут телекоммуникации и сети 6G.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
США запрещают американским лицам сделки с квантовыми технологиями и ИИ
29 октября 2024, 05:19
 
ТехнологииМировая экономикаФИНЛЯНДИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала