Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий
Финляндия и США обсудят сотрудничество в области квантовых технологий
2025-10-09T23:42+0300
технологии
мировая экономика
финляндия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в четверг в Белом доме, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий. "Одна из них - это квантовые (технологии - ред.) и квантовые вычисления. Мы знаем, что именно они дают пищу для размышлений в области искусственного интеллекта. Это очень важно", - сказал он в Белом доме, говоря о темах предстоящих обсуждений с Трампом. По словам Стубба, второй сферой потенциального сотрудничества, в которой, по его мнению, "сильна" Финляндия, станут телекоммуникации и сети 6G.
финляндия
Новости
