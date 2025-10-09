https://1prime.ru/20251009/truby-863317522.html

ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"

ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"

энергетика

россия

бизнес

газопровод "сила сибири"

тмк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Трубная металлургическая компания (ТМК) аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства "Силы Сибири 2", заявил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025). "ТМК провела испытания и аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства газопровода "Сила Сибири 2", – сказал он. По словам Чикалова, ТМК вместе с партнерами освоила производство труб большого диаметра и соединительных деталей для магистральных газопроводов с новыми уникальными характеристиками рабочим давлением 14,7 МПа и классом прочности К70. Испытания и аттестация продукции успешно проведены, и ТМК готова к обеспечению проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2" инновационной трубной продукцией, добавил он.

