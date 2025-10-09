https://1prime.ru/20251009/truby-863317522.html
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2" - 09.10.2025, ПРАЙМ
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"
Трубная металлургическая компания (ТМК) аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:52+0300
2025-10-09T09:52+0300
2025-10-09T09:52+0300
энергетика
россия
бизнес
газопровод "сила сибири"
тмк
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/24/835592436_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2522582433fab4c5e28874d6987824ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Трубная металлургическая компания (ТМК) аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства "Силы Сибири 2", заявил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025). "ТМК провела испытания и аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства газопровода "Сила Сибири 2", – сказал он. По словам Чикалова, ТМК вместе с партнерами освоила производство труб большого диаметра и соединительных деталей для магистральных газопроводов с новыми уникальными характеристиками рабочим давлением 14,7 МПа и классом прочности К70. Испытания и аттестация продукции успешно проведены, и ТМК готова к обеспечению проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2" инновационной трубной продукцией, добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/24/835592436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ebe44a0f6ee1401e37146f7addee9711.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, газопровод "сила сибири", тмк
Энергетика, РОССИЯ, Бизнес, Газопровод "Сила Сибири", ТМК
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"
ТМК готова поставлять трубы большого диметра для "Силы Сибири — 2"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Трубная металлургическая компания (ТМК) аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства "Силы Сибири 2", заявил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).
"ТМК провела испытания и аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства газопровода "Сила Сибири 2", – сказал он.
По словам Чикалова, ТМК вместе с партнерами освоила производство труб большого диаметра и соединительных деталей для магистральных газопроводов с новыми уникальными характеристиками рабочим давлением 14,7 МПа и классом прочности К70. Испытания и аттестация продукции успешно проведены, и ТМК готова к обеспечению проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2" инновационной трубной продукцией, добавил он.