ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2" - 09.10.2025
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"
2025-10-09T09:52+0300
2025-10-09T09:52+0300
энергетика
россия
бизнес
газопровод "сила сибири"
тмк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Трубная металлургическая компания (ТМК) аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства "Силы Сибири 2", заявил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025). "ТМК провела испытания и аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства газопровода "Сила Сибири 2", – сказал он. По словам Чикалова, ТМК вместе с партнерами освоила производство труб большого диаметра и соединительных деталей для магистральных газопроводов с новыми уникальными характеристиками рабочим давлением 14,7 МПа и классом прочности К70. Испытания и аттестация продукции успешно проведены, и ТМК готова к обеспечению проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2" инновационной трубной продукцией, добавил он.
Новости
россия, бизнес, газопровод "сила сибири", тмк
Энергетика, РОССИЯ, Бизнес, Газопровод "Сила Сибири", ТМК
09:52 09.10.2025
 
© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСети надземных трубопроводов сырьевого и товарного газа
Сети надземных трубопроводов сырьевого и товарного газа. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Трубная металлургическая компания (ТМК) аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства "Силы Сибири 2", заявил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).
"ТМК провела испытания и аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, готова поставлять их для строительства газопровода "Сила Сибири 2", – сказал он.
По словам Чикалова, ТМК вместе с партнерами освоила производство труб большого диаметра и соединительных деталей для магистральных газопроводов с новыми уникальными характеристиками рабочим давлением 14,7 МПа и классом прочности К70. Испытания и аттестация продукции успешно проведены, и ТМК готова к обеспечению проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2" инновационной трубной продукцией, добавил он.
 
ЭнергетикаРОССИЯБизнесГазопровод "Сила Сибири"ТМК
 
 
