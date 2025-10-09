https://1prime.ru/20251009/tsb-863342368.html

ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами

09.10.2025

ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами

Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы регулятор, мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес - на свои балансы брать "крипту"? После дискуссии, в том числе с нашим банковским профессиональным сообществом, мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл все-таки банки не исключать из данных операций", - сказал он на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis. "Одновременно с этим мы планируем установить достаточно жесткие требования и ограничения по капиталу, и жесткие нормативы по резервированию для того, чтобы это не превращалась фактически в превалирующий вид деятельности", - добавил он.

