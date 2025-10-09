Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами - 09.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами
ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами - 09.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами
Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:05+0300
2025-10-09T16:05+0300
финансы
банки
россия
рф
владимир чистюхин
банк россия
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы регулятор, мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес - на свои балансы брать "крипту"? После дискуссии, в том числе с нашим банковским профессиональным сообществом, мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл все-таки банки не исключать из данных операций", - сказал он на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis. "Одновременно с этим мы планируем установить достаточно жесткие требования и ограничения по капиталу, и жесткие нормативы по резервированию для того, чтобы это не превращалась фактически в превалирующий вид деятельности", - добавил он.
рф
финансы, банки, россия, рф, владимир чистюхин, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Владимир Чистюхин, банк Россия
16:05 09.10.2025
 
ЦБ планирует допустить банки к работе с криптовалютами

ЦБ РФ допустит банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы регулятор, мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес - на свои балансы брать "крипту"? После дискуссии, в том числе с нашим банковским профессиональным сообществом, мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл все-таки банки не исключать из данных операций", - сказал он на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"Одновременно с этим мы планируем установить достаточно жесткие требования и ограничения по капиталу, и жесткие нормативы по резервированию для того, чтобы это не превращалась фактически в превалирующий вид деятельности", - добавил он.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Эксперт оценил попытки Трампа решить с помощью крипты проблему госдолга
2 марта, 23:54
 
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Владимир Чистюхин, банк Россия
 
 
