Мирзиёев предложил учредить центр по атомной энергетике в Центральной Азии - 09.10.2025
Мирзиёев предложил учредить центр по атомной энергетике в Центральной Азии
россия
узбекистан
центральная азия
шавкат мирзиеев
мифи
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить в Центральной Азии региональный центр компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. "Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telrgram-канале. Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "предложил учредить региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и запустить программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте".
россия, узбекистан, центральная азия, шавкат мирзиеев, мифи
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Шавкат Мирзиеев, МИФИ
19:14 09.10.2025
 
Мирзиёев предложил учредить центр по атомной энергетике в Центральной Азии

Асадов: Мирзиёев предложил создать в Центральной Азии центр компетенций по АЭС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить в Центральной Азии региональный центр компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telrgram-канале.
Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "предложил учредить региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и запустить программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте".
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия"
