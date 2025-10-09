https://1prime.ru/20251009/tsentr-863351373.html

Мирзиёев предложил учредить центр по атомной энергетике в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить в Центральной Азии региональный центр компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. "Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telrgram-канале. Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "предложил учредить региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и запустить программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте".

