Мирзиёев предложил учредить центр по атомной энергетике в Центральной Азии
2025-10-09T19:14+0300
2025-10-09T19:14+0300
2025-10-09T19:14+0300
россия
узбекистан
центральная азия
шавкат мирзиеев
мифи
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить в Центральной Азии региональный центр компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. "Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telrgram-канале. Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "предложил учредить региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и запустить программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте".
узбекистан
центральная азия
