Повернут рынок вспять: зачем США возрождают угольную генерацию

Повернут рынок вспять: зачем США возрождают угольную генерацию - 09.10.2025, ПРАЙМ

Повернут рынок вспять: зачем США возрождают угольную генерацию

Федеральные власти в США просят энергокомпании не спешить с закрытием угольных блоков на фоне быстрого роста спроса на электроэнергию — прежде всего из-за... | 09.10.2025, ПРАЙМ

мнения аналитиков

уголь

сша

МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Федеральные власти в США просят энергокомпании не спешить с закрытием угольных блоков на фоне быстрого роста спроса на электроэнергию — прежде всего из-за цифровой инфраструктуры и электрификации. В ответ часть компаний в долгосрочных планах действительно обсуждают продление работы отдельных станций на несколько лет. Но это тактическая пауза, а не разворот истории вспять. Уголь на коротком отрезке подстрахует систему, пока доходят до сети новые мощности, и снова уступит место более экономичным технологиям.Почему так? Потому что в США решают не лозунги, а архитектура спроса и правил игры. Там давно выстроен механизм выбора: интегрированные планы развития мощностей, тарифное регулирование штатов, экологические нормы и заранее объявленные графики вывода станций. Если спрос растёт быстрее, чем строятся станции и линии, система берёт "страховку" — продлевает ресурс части угольных блоков. Но на длинном горизонте решает экономика: ввод солнечной генерации и накопителей дешевеет, газ и атом закрывают базовую нагрузку, а старые угольные блоки проигрывают по совокупной стоимости владения и по требованиям к экологии и надёжности.Регуляторная среда тоже подталкивает к снижающейся доле угля. Даже если федеральные правила по выбросам где-то смягчаются, главный якорь остаётся прежним: экономика проектов и уже сформированная "очередь на закрытие". Эти решения заложены в тарифные процессы и инвестиционные программы компаний. Паузы возможны, обратного курса — нет.Полезно посмотреть на структуру самого спроса. Его рост в Штатах сегодня обеспечивают дата-центры, цифровые сервисы, постепенная электрификация транспорта и промышленности. Но основной прирост покрытия даёт не уголь, а новые "чистые" мощности и накопители. Уголь здесь — временная шпала, по которой состав переезжает участок строительства, а не новая магистраль.Глобально американский выбор — не "разворот мира". Львиную долю мирового спроса на уголь формирует Азия. США могут сдвигать квартальные цены и потоки в Атлантическом бассейне, влиять на логистику и маржу трейдеров, но не задают стратегическую траекторию. Её определяют масштаб ввода возобновляемой генерации и атомной энергетики, а также скорость обновления сетей — и здесь тренд во всём мире в пользу технологий, которые дешевеют и легче масштабируются.Если перевести это на язык институтов, получаем знакомую цепочку: спрос → правила → финансирование. США решают задачу надёжности в "узком горлышке" — дают системе подстраховку на угле на один-два года. Но инвестиционный конвейер настроен уже на другие решения, и это видно по планам компаний и по их закупкам. Уголь остаётся страховкой, а не стратегией.Что это значит для нас как для наблюдателей и практиков? Во-первых, не переоценивать "угольные новости" из США: это настройка, а не новая модель. Во-вторых, помнить, что устойчивость обеспечивают предсказуемые правила и длинные планы — именно они, а не разовые решения, привлекают капитал в нужные сегменты. В-третьих, держать фокус на том, что действительно тянет производительность: технологии, сети, накопители и понятные маршруты финансирования.Вывод простой. "Возрождение" угля в США — это пауза надёжности в переходный период, а не возвращение в угольную эпоху. Решают не символы, а институты: планы мощностей, экологические стандарты, экономика проектов и очередь на вывод старых станций. Базовый сценарий — короткий угольный всплеск и дальнейшее сжатие его доли; для мирового баланса — лишь локальные колебания без стратегического разворота.Автор: Даниил Гоненко, доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии

сша

