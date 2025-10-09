https://1prime.ru/20251009/ukraina-863311380.html

Украина в сентябре экспортировала 61 тысячу тонн кукурузы

09.10.2025

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украина в сентябре экспортировала всего 61 тысячу тонн кукурузы - минимум с 2021 года, при этом экспорт всего зерна упал на треть в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минсельхоза. Так, в сентябре поставки украинской кукурузы за рубеж составили всего 61 тысячу тонн, что почти в девять раз меньше уровня годом ранее и является минимальным уровнем поставок с осени 2021 года. Одновременно сократился экспорт пшеницы - на пятую часть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 1,8 миллиона тонн. В целом же экспорт украинского зерна в прошлом месяце опустился до 2,1 миллиона тонн, что на треть меньше прошлогодних поставок. С начала 2025 года иностранные покупатели приобрели у Украины 23,9 миллиона тонн зерна, что в 1,4 раза ниже прошлогоднего уровня. При этом за первые три месяца текущего сельскохозяйственного года (июль-сентябрь) экспорт опустился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 6,5 миллиона тонн.

