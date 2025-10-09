https://1prime.ru/20251009/ukraina-863312708.html

"Они не понимают": в Киеве заявили о панике в Раде после слов Зеленского

"Они не понимают": в Киеве заявили о панике в Раде после слов Зеленского

"Они не понимают": в Киеве заявили о панике в Раде после слов Зеленского

Члены Верховной Рады от партии "Слуга народа" выразили недовольство оскорбительным высказыванием Владимира Зеленского, который назвал их "деструктивными...

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Члены Верховной Рады от партии "Слуга народа" выразили недовольство оскорбительным высказыванием Владимира Зеленского, который назвал их "деструктивными дебилами", сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Они (Депутаты. — Прим. Ред.) разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего: Зеленский в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они", — отметил он. По мнению эксперта, высказывание президента было особенно неприятно для многих депутатов из-за поведения Зеленского, который не стал встречаться с представителями своей фракции. "Все говорили, что будет встреча с депутатами, а ее мало того, что не произошло, так Зеленский еще и отказался проводить ее в весьма грубой форме", — подытожил Соскин. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* ранее сообщил, что Владимир Зеленский высказался о членах своей партии "Слуга народа" как о "деструктивных дебилах". Гончаренко* отметил, что после безуспешной встречи Зеленский не планирует налаживать общение с членами своей фракции. Также украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что планировавшаяся на текущей неделе встреча Зеленского с партией была отменена. Издание "Украинская правда", со ссылкой на свои источники, сообщило, что 16 сентября Зеленский предупреждал своих соратников о необходимости принятия "трудных решений" в условиях возможного ухудшения ситуации ВСУ на фронте. * Внесен в список террористов и экстремистов.

