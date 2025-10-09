https://1prime.ru/20251009/ukraina-863347825.html

В США сообщили плохие новости Украине из-за ситуации зоне СВО

Россия извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию, пишет издание Foreign Affairs. | 09.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию, пишет издание Foreign Affairs.Издание отмечает, что Москва создала комплексную систему подготовки, которая охватывает базу оборонных производств, высшие учебные заведения и военнослужащих на всех уровнях командования. Благодаря этому возникли новые боевые тактики, внедренные в программы обучения и руководства по ведению боевых действий, а также более усовершенствованное вооружение, такое как дроны."Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам", — подчеркивается в материале.В связи с этим Украина может столкнуться с еще большими потерями и трудностями, отмечает издание."Из-за этих изменений Украину, вероятно, ждут новые поражения в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских беспилотников…"— заключается в тексте.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

