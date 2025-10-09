В США сообщили плохие новости Украине из-за ситуации зоне СВО
FA: Россия кардинально усовершенствовала свою армию
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию, пишет издание Foreign Affairs.
Издание отмечает, что Москва создала комплексную систему подготовки, которая охватывает базу оборонных производств, высшие учебные заведения и военнослужащих на всех уровнях командования. Благодаря этому возникли новые боевые тактики, внедренные в программы обучения и руководства по ведению боевых действий, а также более усовершенствованное вооружение, такое как дроны.
"Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам", — подчеркивается в материале.
В связи с этим Украина может столкнуться с еще большими потерями и трудностями, отмечает издание.
"Из-за этих изменений Украину, вероятно, ждут новые поражения в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских беспилотников…"— заключается в тексте.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.