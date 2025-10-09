https://1prime.ru/20251009/urozhay-863331721.html
В России собрали около 130 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали порядка 130 миллионов тонн зерна в весе брутто, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн сохраняется, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут."В этом году мы убрали почти, по зерновым, если говорить про зерновые, 90% площадей, получили сейчас, на текущую дату, 130 миллионов тонн. Понятно, что пока брутто, у нас еще 10% площадей надо убрать, но, соответственно, наш прогноз 135 миллионов тонн мы сохраняем", - сказала она в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025".В понедельник Лут заявила РИА Новости, что план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто.
