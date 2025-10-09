Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Валютный рынок России: пациент скорее жив - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/valyutnyy-863349122.html
Валютный рынок России: пациент скорее жив
Валютный рынок России: пациент скорее жив - 09.10.2025, ПРАЙМ
Валютный рынок России: пациент скорее жив
Текущая геополитическая ситуация и крайне агрессивная санкционная среда, на первый взгляд, ставит под сомнение существование в нашей стране валютного рынка... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:11+0300
2025-10-09T18:12+0300
мнения аналитиков
финансы
рынок
форекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863349122.jpg?1760022745
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Текущая геополитическая ситуация и крайне агрессивная санкционная среда, на первый взгляд, ставит под сомнение существование в нашей стране валютного рынка. Однако валютные секции ведущих российских бирж доказывают обратное. Рынок жив и здоров, он развивается, ставит для себя новые цели и ориентиры.Безусловно, меняются приоритеты, 30 лет назад сложно было представить валютные пары с юанем, бразильским реалом, индийской рупией. Сейчас партнерские отношения с Китаем, Бразилией, Индией, а также странами БРИКС вышли на совершенно иной стратегический уровень.При этом мы должны быть честны, прежде всего, с самими собой, что за предыдущие 30 лет был сформирован глубоко эшелонированный инвестиционный рынок, на витрине которого были представлены акции американских, европейских компаний, а также популярные в трейдерской среде валютные пары с долларом и евро.Но с тех пор многое изменилось. Некогда популярные участники рынка ушли с него, активы оказались заморожены, а сделки запрещены под угрозой санкций. Перспективы вложений в валюту недружественных стран теперь более чем сомнительны. При этом остаётся самый безопасный способ инвестиций – это контракты на разницу (CFD). По сути, это расчётные инструменты без реальной поставки, то есть клиент, торгуя в российской юрисдикции, вводит и выводит в валюте нашей страны, но торгует валютными парами с базисным активом валют США, Швейцарии и других стран.Для того, чтобы диверсифицировать риски от взаимодействия граждан с иностранными компаниями, государство приняло решение предоставить лицензированным Банком России форекс-дилерам право предлагать CFD-контракты на все известные и разрешенные в правовом поле России виды базисных активов, включая акции, индексы, товары, в том числе драгоценные металлы.Начало торгов данными инструментами пришлось на конец первого квартала 2025 года, при этом инструменты стали доступны как неквалифицированным, так и квалифицированным инвесторам. Разница заключается в размере требуемого обеспечения, которое у трейдеров более известно, как "кредитное плечо".Например, с момента запуска торгов золотом (XAUUSD) 10 марта 2025 года оборот по данному инструменту у трейдеров крупнейшего российского форекс-дилера – "Альфа-Форекс" – превысил 1,74 трлн руб. Для сравнения: объем торгов у российских трейдеров этого форекс-дилера по самой популярной по валютной паре евро/доллар за данный период достиг 2,45 трлн руб. При этом среднее кредитное плечо для золота составляет лишь половину от уровня, применяемого к евро/доллар. Эти показатели превышают в несколько раз обороты торговли золотом на рынке спот на одной из ведущих отечественных бирж.В целях глубокого и всестороннего анализа, а также возможных предложений по обеспечению дополнительных гарантий защиты прав потребителей финансовых услуг Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провел исследование "Анализ зарубежной и российской практики регулирования операций на рынке форекс". Оно обозначило многие пробелы и наметило пути их решения. Важно, что внебиржевой валютный рынок оказал серьезную поддержку российской финансовой отрасли на фоне санкций, он превращается в инструмент новых возможностей, дает импульс для прихода на финансовый рынок в российской юрисдикции новых инвесторов с широким кругозором и умеренным аппетитом к риску.В перспективе имеет смысл рассмотреть возможность расширения линейки инструментов и предложения в будущем так называемых контрактов на разницу с базисным активом на цифровые валюты (криптовалюты), возможности заключения договоров с юридическими лицами не только в целях хеджирования, но и для совершения операций данными активами.В будущем мы планируем уйти от названия форекс-дилер, а предложить регулятору называться инвестиционным дилером, поскольку в настоящее время наши компании предлагают контракты на разницу уже не только на валютные пары, а на все доступные инструменты. Одно из ключевых преимуществ, которое мы уже сейчас технологически готовы дать – это CFD на криптовалюту. При этом инвестиционный дилер будет доступным торговым финансовым супермаркетом для всех категорий клиентов.Автор - Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров
https://1prime.ru/20250704/rynki-859190124.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Евгений Машаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863340626_0:36:510:546_100x100_80_0_0_8f659864d3ee7455bf737c2f5325838a.jpg
Евгений Машаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863340626_0:36:510:546_100x100_80_0_0_8f659864d3ee7455bf737c2f5325838a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, рынок, форекс
Мнения аналитиков, Финансы, Рынок, форекс
18:11 09.10.2025 (обновлено: 18:12 09.10.2025)
 
Валютный рынок России: пациент скорее жив

Машаров: внебиржевой валютный рынок адаптировался и готов развиваться

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров
Евгений Машаров
Руководитель Ассоциации форекс-дилеров
Все материалы
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Текущая геополитическая ситуация и крайне агрессивная санкционная среда, на первый взгляд, ставит под сомнение существование в нашей стране валютного рынка. Однако валютные секции ведущих российских бирж доказывают обратное. Рынок жив и здоров, он развивается, ставит для себя новые цели и ориентиры.
Валютный рынок России бьет рекорды
4 июля, 17:38
Безусловно, меняются приоритеты, 30 лет назад сложно было представить валютные пары с юанем, бразильским реалом, индийской рупией. Сейчас партнерские отношения с Китаем, Бразилией, Индией, а также странами БРИКС вышли на совершенно иной стратегический уровень.
При этом мы должны быть честны, прежде всего, с самими собой, что за предыдущие 30 лет был сформирован глубоко эшелонированный инвестиционный рынок, на витрине которого были представлены акции американских, европейских компаний, а также популярные в трейдерской среде валютные пары с долларом и евро.
Но с тех пор многое изменилось. Некогда популярные участники рынка ушли с него, активы оказались заморожены, а сделки запрещены под угрозой санкций. Перспективы вложений в валюту недружественных стран теперь более чем сомнительны. При этом остаётся самый безопасный способ инвестиций – это контракты на разницу (CFD). По сути, это расчётные инструменты без реальной поставки, то есть клиент, торгуя в российской юрисдикции, вводит и выводит в валюте нашей страны, но торгует валютными парами с базисным активом валют США, Швейцарии и других стран.
Для того, чтобы диверсифицировать риски от взаимодействия граждан с иностранными компаниями, государство приняло решение предоставить лицензированным Банком России форекс-дилерам право предлагать CFD-контракты на все известные и разрешенные в правовом поле России виды базисных активов, включая акции, индексы, товары, в том числе драгоценные металлы.
Начало торгов данными инструментами пришлось на конец первого квартала 2025 года, при этом инструменты стали доступны как неквалифицированным, так и квалифицированным инвесторам. Разница заключается в размере требуемого обеспечения, которое у трейдеров более известно, как "кредитное плечо".
Например, с момента запуска торгов золотом (XAUUSD) 10 марта 2025 года оборот по данному инструменту у трейдеров крупнейшего российского форекс-дилера – "Альфа-Форекс" – превысил 1,74 трлн руб. Для сравнения: объем торгов у российских трейдеров этого форекс-дилера по самой популярной по валютной паре евро/доллар за данный период достиг 2,45 трлн руб. При этом среднее кредитное плечо для золота составляет лишь половину от уровня, применяемого к евро/доллар. Эти показатели превышают в несколько раз обороты торговли золотом на рынке спот на одной из ведущих отечественных бирж.
В целях глубокого и всестороннего анализа, а также возможных предложений по обеспечению дополнительных гарантий защиты прав потребителей финансовых услуг Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провел исследование "Анализ зарубежной и российской практики регулирования операций на рынке форекс". Оно обозначило многие пробелы и наметило пути их решения.
Важно, что внебиржевой валютный рынок оказал серьезную поддержку российской финансовой отрасли на фоне санкций, он превращается в инструмент новых возможностей, дает импульс для прихода на финансовый рынок в российской юрисдикции новых инвесторов с широким кругозором и умеренным аппетитом к риску.
В перспективе имеет смысл рассмотреть возможность расширения линейки инструментов и предложения в будущем так называемых контрактов на разницу с базисным активом на цифровые валюты (криптовалюты), возможности заключения договоров с юридическими лицами не только в целях хеджирования, но и для совершения операций данными активами.
В будущем мы планируем уйти от названия форекс-дилер, а предложить регулятору называться инвестиционным дилером, поскольку в настоящее время наши компании предлагают контракты на разницу уже не только на валютные пары, а на все доступные инструменты. Одно из ключевых преимуществ, которое мы уже сейчас технологически готовы дать – это CFD на криптовалюту. При этом инвестиционный дилер будет доступным торговым финансовым супермаркетом для всех категорий клиентов.
Автор - Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковФинансыРынокфорекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала