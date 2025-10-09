Валютный рынок России: пациент скорее жив

https://1prime.ru/20251009/valyutnyy-863349122.html

МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Текущая геополитическая ситуация и крайне агрессивная санкционная среда, на первый взгляд, ставит под сомнение существование в нашей стране валютного рынка. Однако валютные секции ведущих российских бирж доказывают обратное. Рынок жив и здоров, он развивается, ставит для себя новые цели и ориентиры.Безусловно, меняются приоритеты, 30 лет назад сложно было представить валютные пары с юанем, бразильским реалом, индийской рупией. Сейчас партнерские отношения с Китаем, Бразилией, Индией, а также странами БРИКС вышли на совершенно иной стратегический уровень.При этом мы должны быть честны, прежде всего, с самими собой, что за предыдущие 30 лет был сформирован глубоко эшелонированный инвестиционный рынок, на витрине которого были представлены акции американских, европейских компаний, а также популярные в трейдерской среде валютные пары с долларом и евро.Но с тех пор многое изменилось. Некогда популярные участники рынка ушли с него, активы оказались заморожены, а сделки запрещены под угрозой санкций. Перспективы вложений в валюту недружественных стран теперь более чем сомнительны. При этом остаётся самый безопасный способ инвестиций – это контракты на разницу (CFD). По сути, это расчётные инструменты без реальной поставки, то есть клиент, торгуя в российской юрисдикции, вводит и выводит в валюте нашей страны, но торгует валютными парами с базисным активом валют США, Швейцарии и других стран.Для того, чтобы диверсифицировать риски от взаимодействия граждан с иностранными компаниями, государство приняло решение предоставить лицензированным Банком России форекс-дилерам право предлагать CFD-контракты на все известные и разрешенные в правовом поле России виды базисных активов, включая акции, индексы, товары, в том числе драгоценные металлы.Начало торгов данными инструментами пришлось на конец первого квартала 2025 года, при этом инструменты стали доступны как неквалифицированным, так и квалифицированным инвесторам. Разница заключается в размере требуемого обеспечения, которое у трейдеров более известно, как "кредитное плечо".Например, с момента запуска торгов золотом (XAUUSD) 10 марта 2025 года оборот по данному инструменту у трейдеров крупнейшего российского форекс-дилера – "Альфа-Форекс" – превысил 1,74 трлн руб. Для сравнения: объем торгов у российских трейдеров этого форекс-дилера по самой популярной по валютной паре евро/доллар за данный период достиг 2,45 трлн руб. При этом среднее кредитное плечо для золота составляет лишь половину от уровня, применяемого к евро/доллар. Эти показатели превышают в несколько раз обороты торговли золотом на рынке спот на одной из ведущих отечественных бирж.В целях глубокого и всестороннего анализа, а также возможных предложений по обеспечению дополнительных гарантий защиты прав потребителей финансовых услуг Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провел исследование "Анализ зарубежной и российской практики регулирования операций на рынке форекс". Оно обозначило многие пробелы и наметило пути их решения. Важно, что внебиржевой валютный рынок оказал серьезную поддержку российской финансовой отрасли на фоне санкций, он превращается в инструмент новых возможностей, дает импульс для прихода на финансовый рынок в российской юрисдикции новых инвесторов с широким кругозором и умеренным аппетитом к риску.В перспективе имеет смысл рассмотреть возможность расширения линейки инструментов и предложения в будущем так называемых контрактов на разницу с базисным активом на цифровые валюты (криптовалюты), возможности заключения договоров с юридическими лицами не только в целях хеджирования, но и для совершения операций данными активами.В будущем мы планируем уйти от названия форекс-дилер, а предложить регулятору называться инвестиционным дилером, поскольку в настоящее время наши компании предлагают контракты на разницу уже не только на валютные пары, а на все доступные инструменты. Одно из ключевых преимуществ, которое мы уже сейчас технологически готовы дать – это CFD на криптовалюту. При этом инвестиционный дилер будет доступным торговым финансовым супермаркетом для всех категорий клиентов.Автор - Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров

