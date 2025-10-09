https://1prime.ru/20251009/vengriya-863341827.html

Сийярто рассказал о выгоде Венгрии благодаря поставкам российского газа

БУДАПЕШТ, 9 окт - ПРАЙМ. Венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ, на 71% ниже, чем в среднем по Европе, благодаря надёжным поставкам из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Ситуация следующая: сегодня, например, я посмотрел статистику... по природному газу, и обнаружил, что счета за газ, которые платят семьи в Венгрии, самые низкие в Европе, венгерские семьи платят за газ на 71% меньше, чем в среднем по Европе", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр также подчеркнул, что ответственные политики не станут настаивать на том, чтобы Венгрия променяла дешёвую и надёжную российскую энергию на более дорогую и ненадёжную. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

