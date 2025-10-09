Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского - 09.10.2025, ПРАЙМ
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского
Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T17:51+0300
2025-10-09T17:51+0300
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube.Так дипломат ответил на заявление главы киевского режима о том, о намерении Украины присоединиться к Европейскому союзу, несмотря на мнения Венгрии."Думаю, что он полностью утратил чувство реальности &lt;…&gt; и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования", — отметил он.В понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето, наложенное Венгрией. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет усилено давление, чтобы снять блокировку.
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube.
Так дипломат ответил на заявление главы киевского режима о том, о намерении Украины присоединиться к Европейскому союзу, несмотря на мнения Венгрии.
"Думаю, что он полностью утратил чувство реальности <…> и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования", — отметил он.
В понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето, наложенное Венгрией. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет усилено давление, чтобы снять блокировку.
"Это шокирует". В Венгрии отреагировали на антироссийские заявления Туска
Вчера, 20:49
 
