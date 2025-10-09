https://1prime.ru/20251009/vengriya-863348141.html
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского - 09.10.2025, ПРАЙМ
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского
Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T17:51+0300
2025-10-09T17:51+0300
2025-10-09T17:51+0300
общество
мировая экономика
венгрия
украина
нидерланды
владимир зеленский
петер сийярто
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube.Так дипломат ответил на заявление главы киевского режима о том, о намерении Украины присоединиться к Европейскому союзу, несмотря на мнения Венгрии."Думаю, что он полностью утратил чувство реальности <…> и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования", — отметил он.В понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето, наложенное Венгрией. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет усилено давление, чтобы снять блокировку.
https://1prime.ru/20251008/vengriya-863304677.html
венгрия
украина
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, венгрия, украина, нидерланды, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, ес
Общество , Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС
В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского
Сийярто обвинил Зеленского в потере связи с реальностью