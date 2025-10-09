https://1prime.ru/20251009/vengriya-863348141.html

В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского

В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского - 09.10.2025, ПРАЙМ

В МИД Венгрии ответили на дерзкое заявление Зеленского

Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T17:51+0300

2025-10-09T17:51+0300

2025-10-09T17:51+0300

общество

мировая экономика

венгрия

украина

нидерланды

владимир зеленский

петер сийярто

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube.Так дипломат ответил на заявление главы киевского режима о том, о намерении Украины присоединиться к Европейскому союзу, несмотря на мнения Венгрии."Думаю, что он полностью утратил чувство реальности <…> и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования", — отметил он.В понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето, наложенное Венгрией. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет усилено давление, чтобы снять блокировку.

https://1prime.ru/20251008/vengriya-863304677.html

венгрия

украина

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, венгрия, украина, нидерланды, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, ес