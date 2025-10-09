Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину
Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным ряда СМИ, Костикова** помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"*. "Подзащитная вину признает, оказывает содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, причастных к преступной деятельности", - сказано в документе. Там отмечается, что она "активно сотрудничала со следствием и сотрудниками ФСБ РФ" и даже подавала ходатайство о заключении со следствием сделки о сотрудничестве. В материалах не упоминается, была ли она в итоге заключена. Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда. В настоящее время следствие уже завершено, в ближайшее время дело передадут для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд. По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой** грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.* Запрещенная в России террористическая организация** Физическое лицо, внесенно в реестр террористов и экстремистов в России
фсб, россия
Происшествия, ФСБ, РОССИЯ
08:29 09.10.2025
 
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину

Студентка Костикова признала вину в вербовке новобранцев в РДК

© РИА Новости . Александр Полегенько
Статуя Фемиды
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным ряда СМИ, Костикова** помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"*.
"Подзащитная вину признает, оказывает содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, причастных к преступной деятельности", - сказано в документе.
Там отмечается, что она "активно сотрудничала со следствием и сотрудниками ФСБ РФ" и даже подавала ходатайство о заключении со следствием сделки о сотрудничестве. В материалах не упоминается, была ли она в итоге заключена.
Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.
В настоящее время следствие уже завершено, в ближайшее время дело передадут для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой** грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Физическое лицо, внесенно в реестр террористов и экстремистов в России
 
