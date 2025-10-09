https://1prime.ru/20251009/vyplavka-863311171.html

Выплавка стали в Британии может упасть на 25-50%, заявил эксперт

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Выплавка стали в Великобритании может упасть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн, на фоне предложения Еврокомиссии (ЕК) повысить пошлины на импорт стали для стран, не входящих в ЕС, такое мнение высказал РИА Новости Леонид Хазанов. Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога 18,3 миллиона тонн в год. "Введение подобных мер создаст проблемы внешнеторговым партнерам Европейского союза и прежде всего Великобритании, черная металлургия которой "заточена" на экспорт стали на его рынок … Выплавка стали в стране может рухнуть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн", - прокомментировал аналитик меры, предложенные ЕК. Это будет "настоящий коллапс", так как уже в прошлом году выплавка равнялась 4 миллионам тонн - рекордно низкий уровень с 1930-х годов, подчеркнул Хазанов. Ранее Европейская ассоциация стали (Eurofer) сообщила, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные ЕК, сработают как "спасательный круг" для отрасли союза. Британский заместитель министра торговли Крис Макдональд заявил, что Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%.

