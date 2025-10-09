Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплавка стали в Британии может упасть на 25-50%, заявил эксперт - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/vyplavka-863311171.html
Выплавка стали в Британии может упасть на 25-50%, заявил эксперт
Выплавка стали в Британии может упасть на 25-50%, заявил эксперт - 09.10.2025, ПРАЙМ
Выплавка стали в Британии может упасть на 25-50%, заявил эксперт
Выплавка стали в Великобритании может упасть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн, на фоне предложения Еврокомиссии (ЕК) повысить пошлины на импорт стали для стран, | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T05:47+0300
2025-10-09T05:47+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
великобритания
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863311171.jpg?1759978068
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Выплавка стали в Великобритании может упасть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн, на фоне предложения Еврокомиссии (ЕК) повысить пошлины на импорт стали для стран, не входящих в ЕС, такое мнение высказал РИА Новости Леонид Хазанов. Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога 18,3 миллиона тонн в год. "Введение подобных мер создаст проблемы внешнеторговым партнерам Европейского союза и прежде всего Великобритании, черная металлургия которой "заточена" на экспорт стали на его рынок … Выплавка стали в стране может рухнуть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн", - прокомментировал аналитик меры, предложенные ЕК. Это будет "настоящий коллапс", так как уже в прошлом году выплавка равнялась 4 миллионам тонн - рекордно низкий уровень с 1930-х годов, подчеркнул Хазанов. Ранее Европейская ассоциация стали (Eurofer) сообщила, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные ЕК, сработают как "спасательный круг" для отрасли союза. Британский заместитель министра торговли Крис Макдональд заявил, что Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%.
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, великобритания, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ЕК
05:47 09.10.2025
 
Выплавка стали в Британии может упасть на 25-50%, заявил эксперт

Аналитик Хазанов: Выплавка стали в Британии может упасть на 25 50%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Выплавка стали в Великобритании может упасть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн, на фоне предложения Еврокомиссии (ЕК) повысить пошлины на импорт стали для стран, не входящих в ЕС, такое мнение высказал РИА Новости Леонид Хазанов.
Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога 18,3 миллиона тонн в год.
"Введение подобных мер создаст проблемы внешнеторговым партнерам Европейского союза и прежде всего Великобритании, черная металлургия которой "заточена" на экспорт стали на его рынок … Выплавка стали в стране может рухнуть на 25-50%, до 2-3 миллионов тонн", - прокомментировал аналитик меры, предложенные ЕК.
Это будет "настоящий коллапс", так как уже в прошлом году выплавка равнялась 4 миллионам тонн - рекордно низкий уровень с 1930-х годов, подчеркнул Хазанов.
Ранее Европейская ассоциация стали (Eurofer) сообщила, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные ЕК, сработают как "спасательный круг" для отрасли союза.
Британский заместитель министра торговли Крис Макдональд заявил, что Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%.
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьВЕЛИКОБРИТАНИЯЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала