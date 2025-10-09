Курс юаня на Мосбирже растет в четверг

https://1prime.ru/20251009/yuan-863343069.html

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг растет после падения в течение предыдущих трех сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 9 копеек (+0,8%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,30-11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,57 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,180 против 7,122 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,98 рубля. Рубль теряет позиции Юань на Мосбирже в четверг растет после трех торговых сессий снижения, китайская валюта скорректировалась в район отметки 11,35 рубля от минимума с конца августа в 11,25 рубля, достигнутого накануне. "Банк России до конца текущего года может снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, сделав паузу в октябре. Сбалансированная денежно-кредитная политика снижает давление на рубль, но не полностью. Продажи валюты со стороны экспортеров за сентябрь упали на 21% до многолетних минимумов в 4,9 миллиарда долларов", - комментирует Василий Гиря из компании GIS Mining. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.53 мск стабилизировалась около 66,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) почти не менялся и составлял около 99 пунктов. Прогнозы По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–83 рубля, 94–96 рублей и 11-11,5 рубля, соответственно. Усиление спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), обозначившееся с конца июля, в сентябре остановилось, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Именно соотношение спроса и предложения представляется главным на ближайшую перспективу фактором, способствующим плавному ослаблению российской валюты. В октябре повышенная волатильность на валютном рынке сохранится. Среднесрочный прогноз не меняем — курс доллара поднимется до 90 рублей", - добавляет он.

