Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже растет в четверг - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/yuan-863343069.html
Курс юаня на Мосбирже растет в четверг
Курс юаня на Мосбирже растет в четверг - 09.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже растет в четверг
Курс китайской валюты к рублю в четверг растет после падения в течение предыдущих трех сессий, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:24+0300
2025-10-09T16:24+0300
рынок
торги
рф
сша
владимир чернов
сергей коныгин
банк россия
"синара"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг растет после падения в течение предыдущих трех сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 9 копеек (+0,8%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,30-11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,57 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,180 против 7,122 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,98 рубля. Рубль теряет позиции Юань на Мосбирже в четверг растет после трех торговых сессий снижения, китайская валюта скорректировалась в район отметки 11,35 рубля от минимума с конца августа в 11,25 рубля, достигнутого накануне. "Банк России до конца текущего года может снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, сделав паузу в октябре. Сбалансированная денежно-кредитная политика снижает давление на рубль, но не полностью. Продажи валюты со стороны экспортеров за сентябрь упали на 21% до многолетних минимумов в 4,9 миллиарда долларов", - комментирует Василий Гиря из компании GIS Mining. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.53 мск стабилизировалась около 66,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) почти не менялся и составлял около 99 пунктов. Прогнозы По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–83 рубля, 94–96 рублей и 11-11,5 рубля, соответственно. Усиление спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), обозначившееся с конца июля, в сентябре остановилось, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Именно соотношение спроса и предложения представляется главным на ближайшую перспективу фактором, способствующим плавному ослаблению российской валюты. В октябре повышенная волатильность на валютном рынке сохранится. Среднесрочный прогноз не меняем — курс доллара поднимется до 90 рублей", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251008/yuan-863280566.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сша, владимир чернов, сергей коныгин, банк россия, "синара"
Рынок, Торги, РФ, США, Владимир Чернов, Сергей Коныгин, банк Россия, "Синара"
16:24 09.10.2025
 
Курс юаня на Мосбирже растет в четверг

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в четверг, корректируя предыдущее падение

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг растет после падения в течение предыдущих трех сессий, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 9 копеек (+0,8%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,30-11,38 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,57 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,180 против 7,122 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,98 рубля.

Рубль теряет позиции

Юань на Мосбирже в четверг растет после трех торговых сессий снижения, китайская валюта скорректировалась в район отметки 11,35 рубля от минимума с конца августа в 11,25 рубля, достигнутого накануне.
"Банк России до конца текущего года может снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, сделав паузу в октябре. Сбалансированная денежно-кредитная политика снижает давление на рубль, но не полностью. Продажи валюты со стороны экспортеров за сентябрь упали на 21% до многолетних минимумов в 4,9 миллиарда долларов", - комментирует Василий Гиря из компании GIS Mining.
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.53 мск стабилизировалась около 66,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) почти не менялся и составлял около 99 пунктов.

Прогнозы

По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–83 рубля, 94–96 рублей и 11-11,5 рубля, соответственно.
Усиление спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), обозначившееся с конца июля, в сентябре остановилось, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара".
"Именно соотношение спроса и предложения представляется главным на ближайшую перспективу фактором, способствующим плавному ослаблению российской валюты. В октябре повышенная волатильность на валютном рынке сохранится. Среднесрочный прогноз не меняем — курс доллара поднимется до 90 рублей", - добавляет он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
ЦБ 7 октября не проводил расчетов по операциям с юанем
Вчера, 11:29
 
РынокТоргиРФСШАВладимир ЧерновСергей Коныгинбанк Россия"Синара"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала