Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Обстановка на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности не вызывает беспокойства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "В данный момент ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности с точки зрения ядерной безопасности", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.

