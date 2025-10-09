Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251009/zaes-863315594.html
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Обстановка на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности не вызывает беспокойства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:17+0300
2025-10-09T09:17+0300
энергетика
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252795_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2371f708d0270f7450b4ec264dca78b0.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Обстановка на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности не вызывает беспокойства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "В данный момент ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности с точки зрения ядерной безопасности", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252795_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45a1525f37016c9577e0e3795c6a334f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Энергетика, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
09:17 09.10.2025
 
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Лихачев: ситуация на ЗАЭС не вызывает беспокойства

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Обстановка на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности не вызывает беспокойства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В данный момент ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности с точки зрения ядерной безопасности", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала