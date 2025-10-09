https://1prime.ru/20251009/zaes-863316037.html
Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готовится к перезапуску Запорожской АЭС, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев. "Нужен "подъем" станции, мы к этому готовимся", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
