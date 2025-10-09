https://1prime.ru/20251009/zapad-863331452.html

Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС

2025-10-09T12:48+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 лет - РИА Новости. Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Идёт колоссальное давление на страны европейского союза и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действует не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС. Одна из задач - чтобы Европейский союз, Западная Европа были абсолютно подконтрольны западному миру", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя перспективы отказа ЕС от энергоресурсов РФ. Она добавила, что суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, и возможность обеспечения топливом всегда им предоставляла именно Россия.

