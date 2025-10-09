https://1prime.ru/20251009/zapad-863331452.html
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС
Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:48+0300
2025-10-09T12:48+0300
2025-10-09T12:48+0300
экономика
газ
рф
европа
мария захарова
ес
мировая экономика
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859646350_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_239fc233531b6c994978252a31cd8152.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 лет - РИА Новости. Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Идёт колоссальное давление на страны европейского союза и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действует не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС. Одна из задач - чтобы Европейский союз, Западная Европа были абсолютно подконтрольны западному миру", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя перспективы отказа ЕС от энергоресурсов РФ. Она добавила, что суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, и возможность обеспечения топливом всегда им предоставляла именно Россия.
рф
европа
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859646350_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c76286ec4c1887baa427eb80c3489a39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, рф, европа, мария захарова, ес, мировая экономика, запад
Экономика, Газ, РФ, ЕВРОПА, Мария Захарова, ЕС, Мировая экономика, ЗАПАД
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС
Захарова: англосаксы хотят контролировать ЕС через отказ от энергоносителей из РФ