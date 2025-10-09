Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/zapad-863331452.html
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС
Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:48+0300
2025-10-09T12:48+0300
экономика
газ
рф
европа
мария захарова
ес
мировая экономика
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859646350_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_239fc233531b6c994978252a31cd8152.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 лет - РИА Новости. Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Идёт колоссальное давление на страны европейского союза и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действует не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС. Одна из задач - чтобы Европейский союз, Западная Европа были абсолютно подконтрольны западному миру", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя перспективы отказа ЕС от энергоресурсов РФ. Она добавила, что суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, и возможность обеспечения топливом всегда им предоставляла именно Россия.
рф
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859646350_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c76286ec4c1887baa427eb80c3489a39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, европа, мария захарова, ес, мировая экономика, запад
Экономика, Газ, РФ, ЕВРОПА, Мария Захарова, ЕС, Мировая экономика, ЗАПАД
12:48 09.10.2025
 
Захарова рассказала о давлении Запада на ЕС

Захарова: англосаксы хотят контролировать ЕС через отказ от энергоносителей из РФ

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 лет - РИА Новости. Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Идёт колоссальное давление на страны европейского союза и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действует не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС. Одна из задач - чтобы Европейский союз, Западная Европа были абсолютно подконтрольны западному миру", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя перспективы отказа ЕС от энергоресурсов РФ.
Она добавила, что суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, и возможность обеспечения топливом всегда им предоставляла именно Россия.
 
ЭкономикаГазРФЕВРОПАМария ЗахароваЕСМировая экономикаЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала