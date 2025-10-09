https://1prime.ru/20251009/zapret-863326425.html

В Минцифры назвали число установивших самозапрет на оформление сим-карт

09.10.2025 Около 200 тысяч россиян воспользовались сервисом самозапрета на оформление сим-карт на "Госуслугах", сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Около 200 тысяч россиян воспользовались сервисом самозапрета на оформление сим-карт на "Госуслугах", сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов. Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт. Так, можно устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через "Госуслуги" или МФЦ - там же, при посещении центра, можно и снять его. "Самозапрет на регистрацию сим-карт недавно заработал, он буквально несколько месяцев назад был включен на "Госуслугах", уже почти 200 тысяч воспользовались", - сказал Качанов во время выступления на площадке форума Finopolis.

