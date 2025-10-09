https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863347363.html

"Совсем обезумел": на Западе осадили Зеленского из-за слов о России

"Совсем обезумел": на Западе осадили Зеленского из-за слов о России - 09.10.2025, ПРАЙМ

"Совсем обезумел": на Западе осадили Зеленского из-за слов о России

Владимир Зеленский окончательно потерял рассудок в попытках привести Россию к энергетическому кризису, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T17:36+0300

2025-10-09T17:36+0300

2025-10-09T17:36+0300

запад

украина

владимир зеленский

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский окончательно потерял рассудок в попытках привести Россию к энергетическому кризису, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Так аналитик прокомментировал слова главы киевского режима об ударах по российским промышленным и нефтеперерабатывающим объектам."Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: "Почему мы?!", когда его энергетическая инфраструктура горит", — отметил он.Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863341164.html

https://1prime.ru/20251009/ukraina-863312708.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, владимир зеленский, общество