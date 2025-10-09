https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863353231.html

"Приведет к третьей мировой". На Западе резко осудили заявление Зеленского

"Приведет к третьей мировой". На Западе резко осудили заявление Зеленского

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Условия, которые Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу в контексте возможного выдвижения на Нобелевскую премию мира, представляют серьезную опасность, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради нее требуют спровоцировать третью мировую войну", — написал профессор.Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что американскому лидеру необходимо добиться прекращения огня на Украине и разрешить поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву.Ранее на этой неделе Дональд Трамп сообщил, что вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk находится в финальной стадии рассмотрения, и осталось только определить, как Киев планирует их применять.В Кремле отметили, что подобный шаг может вызвать резкую эскалацию конфликта, поскольку ракеты Tomahawk выпускаются и в ядерной модификации.Как писала британская газета The Telegraph, Зеленский обратился с просьбой о поставках этих ракет во время встречи с президентом США в середине сентября. По данным портала Axios, этот пункт стал единственным в украинском запросе, который Трамп отклонил, хотя по другим вопросам он выразил поддержку.Во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование ракет Tomahawk украинскими войсками невозможно без прямого участия американских военных. При этом глава государства отметил, что Россия готова к любым сценариям: отечественные системы ПВО уже адаптировались к перехвату ATACMS и смогут справиться и с новым видом вооружений.

