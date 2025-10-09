Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Совсем безумие". Во Франции резко ответили на выпад Зеленского - 09.10.2025
"Совсем безумие". Во Франции резко ответили на выпад Зеленского
Высказывания Владимира Зеленского о передаче Украине ракет Tomahawk в контексте выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира вызвали возмущение во... | 09.10.2025
2025-10-09T23:51+0300
2025-10-09T23:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о передаче Украине ракет Tomahawk в контексте выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира вызвали возмущение во Франции. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал эти заявления абсурдными в своем посте в соцсети X."Это совсем безумие", — написал политик, комментируя слова Зеленского.Филиппо подчеркнул, что необходимо прекратить поддержку лидеров, которые подталкивают мир к эскалации, и остановить, по его мнению, разрушительные поставки вооружений Киеву.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине практически принято — осталось лишь определить, каким образом Киев планирует их использовать.В Кремле предупредили, что такой шаг может привести к резкому обострению, поскольку Tomahawk выпускаются и в ядерной модификации.По данным газеты The Telegraph, Владимир Зеленский обратился с просьбой о поставках этого вооружения во время встречи с Трампом в сентябре. Портал Axios уточнил, что это был единственный пункт украинского запроса, которому американский лидер отказал, поддержав при этом остальные инициативы.На заседании международного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военных. При этом глава государства подчеркнул: Россия готова ответить на любые агрессивные действия — отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут эффективно противостоять и новому типу вооружений.
"Совсем безумие". Во Франции резко ответили на выпад Зеленского

Флориан Филиппо осудил заявления Зеленского о ракетах Tomahawk и Трампе

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о передаче Украине ракет Tomahawk в контексте выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира вызвали возмущение во Франции. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал эти заявления абсурдными в своем посте в соцсети X.
"Это совсем безумие", — написал политик, комментируя слова Зеленского.
"Приведет к третьей мировой". На Западе резко осудили заявление Зеленского
Филиппо подчеркнул, что необходимо прекратить поддержку лидеров, которые подталкивают мир к эскалации, и остановить, по его мнению, разрушительные поставки вооружений Киеву.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине практически принято — осталось лишь определить, каким образом Киев планирует их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может привести к резкому обострению, поскольку Tomahawk выпускаются и в ядерной модификации.
По данным газеты The Telegraph, Владимир Зеленский обратился с просьбой о поставках этого вооружения во время встречи с Трампом в сентябре. Портал Axios уточнил, что это был единственный пункт украинского запроса, которому американский лидер отказал, поддержав при этом остальные инициативы.
На заседании международного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военных. При этом глава государства подчеркнул: Россия готова ответить на любые агрессивные действия — отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут эффективно противостоять и новому типу вооружений.
СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России
Заголовок открываемого материала