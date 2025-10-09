https://1prime.ru/20251009/zhile-863285130.html

“Без срока давности": когда могут отнять купленное на вторичке жилье

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В последнее время в СМИ появляется немало историй, когда приобретенное на вторичке жилье отнимают у покупателя даже спустя несколько лет после сделки. В каких случаях для этого есть основания и можно ли заранее “подстелить соломки”, агентству “Прайм” рассказал юрист ЕЮС Иван Смирнов.По его словам, есть немало оснований для оспаривания заключенного договора купли-продажи квартиры, даже если переход права зарегистрирован в Росреестре.“Значительная часть судебной практики имеет дело действительно с недобросовестными действиями сторон, например – отчуждение по заниженной стоимости, либо дарение квартир лицами в предбанкротном состоянии, с целью вывести имущество из-под будущем процесса его реализации. Поэтому соглашаясь на занижение в договоре стоимости квартиры, вы рискуете лишиться её”, - предупредил Смирнов.Никакой анализ финансового состояния продавца никогда не даст однозначного вывода о невозможности его банкротства в будущем. Каждый для себя должен сделать вывод, стоит ли экономить несколько процентов от цены, позволяя продавцу занизить налоговую базу, добавил он.Сделка купли-продажи квартиры может быть оспорена и возвращена прежнему владельцу также в следующих случаях:“Всегда общайтесь с собственником недвижимости лично. Спросите его, почему он продает жилье, где намерен жить, куда планирует потратить деньги. Если внятных ответов нет, а речь спутана, велика вероятность, что продавец находится в измененном состоянии сознания, и впоследствии сможет это доказать”, - предупреждает Смирнов.Сомнения у добросовестного покупателя должны вызвать, в частности, частая смена собственников объекта, слишком низкая цена продажи и другие нетипичные условия сделки. Если продавец в браке, потребуется нотариальное согласие супруга на продажу.Добросовестный покупатель имеет определенные права и защиту в рамках закона. Однако признание покупателя добросовестным не всегда препятствует возврату квартиры прежнему владельцу, если сделка будет признана недействительной.“Самым надежным критерием надежности сделки является время, прошедшее с момента приобретения квартиры продавцом. Шансы на оспаривание сделок существенно уменьшаются, если новый хозяин владеет квартирой более трех лет”, - заключил юрист.

