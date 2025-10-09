“Без срока давности": когда могут отнять купленное на вторичке жилье

https://1prime.ru/20251009/zhile-863285130.html
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В последнее время в СМИ появляется немало историй, когда приобретенное на вторичке жилье отнимают у покупателя даже спустя несколько лет после сделки. В каких случаях для этого есть основания и можно ли заранее “подстелить соломки”, агентству “Прайм” рассказал юрист ЕЮС Иван Смирнов.
По его словам, есть немало оснований для оспаривания заключенного договора купли-продажи квартиры, даже если переход права зарегистрирован в Росреестре.
“Значительная часть судебной практики имеет дело действительно с недобросовестными действиями сторон, например – отчуждение по заниженной стоимости, либо дарение квартир лицами в предбанкротном состоянии, с целью вывести имущество из-под будущем процесса его реализации. Поэтому соглашаясь на занижение в договоре стоимости квартиры, вы рискуете лишиться её”, - предупредил Смирнов.
Никакой анализ финансового состояния продавца никогда не даст однозначного вывода о невозможности его банкротства в будущем. Каждый для себя должен сделать вывод, стоит ли экономить несколько процентов от цены, позволяя продавцу занизить налоговую базу, добавил он.
Сделка купли-продажи квартиры может быть оспорена и возвращена прежнему владельцу также в следующих случаях:
- Признание недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения. Одна из сторон может не обладать дееспособностью или правоспособностью на момент заключения сделки. Продавец может не иметь права распоряжаться квартирой, например, не быть собственником или не имел полномочий на продажу;
- Нарушение порядка государственной регистрации перехода права собственности на квартиру;
- Мошенничество или злоупотребление правом при совершении сделки. Если сделка была совершена с целью обмана другой стороны или третьих лиц, она может быть признана недействительной;
- Нарушение прав третьих лиц, например, при наличии обременений, ареста или залога, о которых покупатель не был уведомлен. В случае признания сделки недействительной суд может обязать вернуть квартиру прежнему владельцу, а покупателю — вернуть уплаченную сумму;
- Нарушение интересов несовершеннолетних: не выделена доля при покупке за маткапитал.
“Всегда общайтесь с собственником недвижимости лично. Спросите его, почему он продает жилье, где намерен жить, куда планирует потратить деньги. Если внятных ответов нет, а речь спутана, велика вероятность, что продавец находится в измененном состоянии сознания, и впоследствии сможет это доказать”, - предупреждает Смирнов.
Сомнения у добросовестного покупателя должны вызвать, в частности, частая смена собственников объекта, слишком низкая цена продажи и другие нетипичные условия сделки. Если продавец в браке, потребуется нотариальное согласие супруга на продажу.
Добросовестный покупатель имеет определенные права и защиту в рамках закона. Однако признание покупателя добросовестным не всегда препятствует возврату квартиры прежнему владельцу, если сделка будет признана недействительной.
“Самым надежным критерием надежности сделки является время, прошедшее с момента приобретения квартиры продавцом. Шансы на оспаривание сделок существенно уменьшаются, если новый хозяин владеет квартирой более трех лет”, - заключил юрист.