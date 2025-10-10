https://1prime.ru/20251010/agrarii-863364439.html

Аграрии в Кузбассе получили 20,4 миллиона рублей на элитное семеноводство

Аграрии в Кузбассе получили 20,4 миллиона рублей на элитное семеноводство - 10.10.2025, ПРАЙМ

Аграрии в Кузбассе получили 20,4 миллиона рублей на элитное семеноводство

Аграрии Кузбасса получили 20,4 миллиона рублей региональной субсидии на развитие элитного семеноводства, сообщает пресс-служба правительства региона. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T07:27+0300

2025-10-10T07:27+0300

2025-10-10T08:25+0300

сельское хозяйство

экономика

кузбасс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863364439.jpg?1760073959

КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Аграрии Кузбасса получили 20,4 миллиона рублей региональной субсидии на развитие элитного семеноводства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Субсидию предоставляем по региональной программе "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса", которая позволяет аграриям компенсировать до 90% затрат на покупку элитного посадочного материала. В этом году 18 кузбасских сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на общую сумму 20,4 миллиона рублей. А всего за последние пять лет в рамках этой меры государственной поддержки аграрии получили более 150 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка. Уточняется, что на приобретение элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных культур девять сельхозпредприятий получили более 18,6 миллиона рублей, еще девять хозяйств — более 1,8 миллиона рублей на оригинальные и элитные семена картофеля. Отмечается, что высокое качество используемых семян — один из главных факторов хорошего урожая. Особенно важно использовать сорта, устойчивые к сибирской погоде. Наряду с внедрением новых технологий, использованием удобрений и современной техники в последние годы сельхозпредприятия активно применяют элитные семена отечественной селекции, многие из которых произведены в пределах региона. Это позволяет год от года увеличивать урожайность, при этом избегать транспортных затрат на завоз элитных семян издалека, а также возмещать часть средств, затраченных на их приобретение. Уточняется, что на сегодняшний день в Кузбассе аккредитованы восемь семеноводческих организаций, специализирующихся на производстве семян зерновых, зернобобовых, технических культур и картофеля. С 2024 года в Кемеровском округе работает селекционно-семеноводческий центр "Азот-Агро". Он занимается производством элитных семян ячменя, гороха и пшеницы. Около 1 500 тонн семян предприятие реализует кузбасским производителям. В Гурьевском округе в семеноводческом хозяйстве Артура Мовсесяна с 2020 года работает линия по подготовке семян, которая с помощью фотосепаратора по цвету может отделить здоровые зерна от инфицированных. Семь хозяйств занимаются производством семян картофеля. Они снабжены современной техникой, сушильным оборудованием, семяочистительными машинами, картофелехранилищами с системой контроля и регулирования режима хранения семенного картофеля. Полученный семенной материал предназначен как для собственных нужд, так и для реализации другим сельхозпроизводителям. По данным регионального минсельхоза, за последние пять лет доля элитных семян зерновых и зернобобовых культур составила 80,8%. Площадь, засеянная ими в 2025 году, составила 93,7 тысячи гектаров. В целом под урожай 2025 года было использовано 148,5 тысячи тонн семян сельскохозяйственных культур.

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, кузбасс