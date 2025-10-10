Юрист оценил возможность обмена замороженных активов россиян

https://1prime.ru/20251010/aktivy-863386444.html

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Новый обмен замороженных активов россиян более реален в централизованном формате, нежели по частной инициативе брокеров, прокомментировал РИА Новости адвокат адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. В СМИ появились сообщения о частной инициативе брокеров по обмену заблокированных активов. Менеджеры некоторых брокерских компаний начали рассылать клиентам презентационные материалы, в которых говорится о подготовке к новой волне обмена заблокированными активами, написали "РБК Инвестиции". "Частные инициативы брокеров в данный момент пока носят теоретический характер. Для успешного обмена нужно получить разрешения различных регулирующих органов РФ, США, Бельгии. Получение всех необходимых разрешений в данный момент является сложной задачей. Данный процесс займет ориентировочно не менее двух с половиной лет", - считает Бойко. "В то же время централизованный обмен активами (хотя бы частичный), как это было в 2024 году, возможен. На счете Euroclear в НРД скопилась существенная сумма, которая могла бы быть направлена на эти цели. Российские госорганы имеют возможность организовать и масштабный обмен активами посредством полного изъятия со счетов типа "С" всех ценных бумаг и денежных средств", - также полагает юрист. Однако перед этим нужно дать тем россиянам, которые хранили российские ценные бумаги в иностранном контуре, в результате чего они оказались на счетах типа "С", возможность завести эти ценные бумаги в российский контур, резюмирует Бойко. Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

