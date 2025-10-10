Российский рынок акций заметно снижается в пятницу днем

https://1prime.ru/20251010/aktsii-863377406.html

2025-10-10T16:16+0300

экономика

рынок

торги

акции

мосбиржа

ртс

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы заметное снижение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижался на 1,24% - до 2 605,07 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,59% - до 64,18 доллара за баррель. "На этой неделе мы видели уже две попытки быков откупать рынок от зоны 2550 – 2580 пунктов, акции многих голубых фишек снизились до привлекательных уровней", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В пятницу, 10 октября, российский рынок акций возобновил снижение после сильного отскока накануне. ... Индексы Мосбиржи и РТС теряют чуть менее 1% по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга. Вчера был сильный рост без ощутимого информационного позитива, и на его фоне откат вниз не выглядит неестественным", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". Однако и уходить сильно ниже нет особого повода, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции банка "Санкт-Петербург" (+1,28%), "Русснефти" (+0,99%), "Фармсинтеза" (+0,66%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Фосагро" (+0,48%). "Одними из лидеров снижения остаются акции строительных компаний, в частности акции компании ПИК, потерявшие более 4% на фоне информации о несоответствии обыкновенных акций требованиям первого уровня листинга Московской биржи", - рассказал Ефанов. Сектор электроэнергетики также показал заметное снижение на 3,55%, что связано, по его словам, с поступившими предложениями ограничить выплату дивидендов энергокомпаниями, если их капитальные затраты превышают прибыль. Сектор оставался тихой гаванью для инвесторов, демонстрируя стабильные операционные результаты в текущих условиях, пояснил эксперт. Но главным фактором удержания таких бумаг были прогнозируемые дивиденды с доходностями выше рынка, без дивидендов сектор не будет представлять интереса для инвесторов, отметил Ефанов. В лидерах снижения акции "Россетей Центра и Приволжья" (−7,53%), префы "Ленэнерго" (−5,75%), обыкновенные акции ПИКа (−5,15%), "Распадской" (−3,25%), ДВМП (−2,88%). Прогнозы "Если до конца дня не последует чьих-либо новых воинственных заявлений, то можно ожидать закрытия рынка чуть выше значения 2600 пунктов", - говорит Калачев. Индекс Мосбиржи продолжает находиться на уровне поддержки вблизи 2600 пунктов, но пока не имеет ощутимых позитивных драйверов для уверенного роста от текущих значений, считает Ефанов.

