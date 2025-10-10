Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций заметно снижается в пятницу днем - 10.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251010/aktsii-863377406.html
Российский рынок акций заметно снижается в пятницу днем
Российский рынок акций заметно снижается в пятницу днем - 10.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно снижается в пятницу днем
Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы заметное снижение, следует из данных торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T16:16+0300
2025-10-10T16:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы заметное снижение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижался на 1,24% - до 2 605,07 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,59% - до 64,18 доллара за баррель. "На этой неделе мы видели уже две попытки быков откупать рынок от зоны 2550 – 2580 пунктов, акции многих голубых фишек снизились до привлекательных уровней", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В пятницу, 10 октября, российский рынок акций возобновил снижение после сильного отскока накануне. ... Индексы Мосбиржи и РТС теряют чуть менее 1% по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга. Вчера был сильный рост без ощутимого информационного позитива, и на его фоне откат вниз не выглядит неестественным", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". Однако и уходить сильно ниже нет особого повода, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции банка "Санкт-Петербург" (+1,28%), "Русснефти" (+0,99%), "Фармсинтеза" (+0,66%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Фосагро" (+0,48%). "Одними из лидеров снижения остаются акции строительных компаний, в частности акции компании ПИК, потерявшие более 4% на фоне информации о несоответствии обыкновенных акций требованиям первого уровня листинга Московской биржи", - рассказал Ефанов. Сектор электроэнергетики также показал заметное снижение на 3,55%, что связано, по его словам, с поступившими предложениями ограничить выплату дивидендов энергокомпаниями, если их капитальные затраты превышают прибыль. Сектор оставался тихой гаванью для инвесторов, демонстрируя стабильные операционные результаты в текущих условиях, пояснил эксперт. Но главным фактором удержания таких бумаг были прогнозируемые дивиденды с доходностями выше рынка, без дивидендов сектор не будет представлять интереса для инвесторов, отметил Ефанов. В лидерах снижения акции "Россетей Центра и Приволжья" (−7,53%), префы "Ленэнерго" (−5,75%), обыкновенные акции ПИКа (−5,15%), "Распадской" (−3,25%), ДВМП (−2,88%). Прогнозы "Если до конца дня не последует чьих-либо новых воинственных заявлений, то можно ожидать закрытия рынка чуть выше значения 2600 пунктов", - говорит Калачев. Индекс Мосбиржи продолжает находиться на уровне поддержки вблизи 2600 пунктов, но пока не имеет ощутимых позитивных драйверов для уверенного роста от текущих значений, считает Ефанов.
16:16 10.10.2025 (обновлено: 16:17 10.10.2025)
 
Российский рынок акций заметно снижается в пятницу днем

Российский рынок акций снижается в пятницу днем

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы заметное снижение, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижался на 1,24% - до 2 605,07 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,59% - до 64,18 доллара за баррель.
"На этой неделе мы видели уже две попытки быков откупать рынок от зоны 2550 – 2580 пунктов, акции многих голубых фишек снизились до привлекательных уровней", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"В пятницу, 10 октября, российский рынок акций возобновил снижение после сильного отскока накануне. ... Индексы Мосбиржи и РТС теряют чуть менее 1% по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга. Вчера был сильный рост без ощутимого информационного позитива, и на его фоне откат вниз не выглядит неестественным", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Однако и уходить сильно ниже нет особого повода, добавил он.

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции банка "Санкт-Петербург" (+1,28%), "Русснефти" (+0,99%), "Фармсинтеза" (+0,66%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Фосагро" (+0,48%).
"Одними из лидеров снижения остаются акции строительных компаний, в частности акции компании ПИК, потерявшие более 4% на фоне информации о несоответствии обыкновенных акций требованиям первого уровня листинга Московской биржи", - рассказал Ефанов.
Сектор электроэнергетики также показал заметное снижение на 3,55%, что связано, по его словам, с поступившими предложениями ограничить выплату дивидендов энергокомпаниями, если их капитальные затраты превышают прибыль. Сектор оставался тихой гаванью для инвесторов, демонстрируя стабильные операционные результаты в текущих условиях, пояснил эксперт.
Но главным фактором удержания таких бумаг были прогнозируемые дивиденды с доходностями выше рынка, без дивидендов сектор не будет представлять интереса для инвесторов, отметил Ефанов.
В лидерах снижения акции "Россетей Центра и Приволжья" (−7,53%), префы "Ленэнерго" (−5,75%), обыкновенные акции ПИКа (−5,15%), "Распадской" (−3,25%), ДВМП (−2,88%).

Прогнозы

"Если до конца дня не последует чьих-либо новых воинственных заявлений, то можно ожидать закрытия рынка чуть выше значения 2600 пунктов", - говорит Калачев.
Индекс Мосбиржи продолжает находиться на уровне поддержки вблизи 2600 пунктов, но пока не имеет ощутимых позитивных драйверов для уверенного роста от текущих значений, считает Ефанов.
