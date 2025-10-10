OpenAI построит центр обработки данных в Аргентине

https://1prime.ru/20251010/argentina-863389997.html
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт - ПРАЙМ. OpenAI построит крупный центр обработки данных в Аргентине стоимостью 25 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Хавьер Милей принял представителей OpenAI, которые объявили о запуске Stargate Argentina – инфраструктурного проекта в сфере искусственного интеллекта, который выведет Аргентину на передовые позиции в мировой экосистеме искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении. "OpenAI и (аргентинская компания - Ред) Sur Energy подписали протокол о намерениях по созданию центра обработки данных, способного разместить следующее поколение вычислений на базе искусственного интеллекта и достичь мощности до 500 МВт", - добавила пресс-служба. Проект потребует инвестиций в размере до 25 миллиардов долларов.
