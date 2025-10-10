Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/avia-863388159.html
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром - 10.10.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запустила прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром, первый полет был выполнен сегодня,... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:27+0300
2025-10-10T19:27+0300
бизнес
россия
краснодар
санкт-петербург
кубань
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/47/833264721_0:109:2270:1386_1920x0_80_0_0_f4f68b0d7a8a603a08f126f6491c4c5c.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запустила прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром, первый полет был выполнен сегодня, 10 октября, с полной загрузкой, сообщили в пресс-службе компании. "Сегодня, 10 октября, мы выполнили первый регулярный рейс из Санкт-Петербурга в столицу Кубани с полной коммерческой загрузкой. В аэропорту Краснодара лайнер встретили традиционной водяной аркой", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что полеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром будут выполняться на самолетах Airbus A319 и A320 два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.
https://1prime.ru/20251007/samolet-863262558.html
краснодар
санкт-петербург
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/47/833264721_139:0:2131:1494_1920x0_80_0_0_7cc653ff28a6e5dee5f7c1c00314d1fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодар, санкт-петербург, кубань, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУБАНЬ, Аэрофлот
19:27 10.10.2025
 
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром

Авиакомпания "Россия" выполнила первый после перерыва рейс между Петербургом в Краснодаром

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛайнер авиакомпании "Россия"
Лайнер авиакомпании Россия - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Лайнер авиакомпании "Россия". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запустила прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром, первый полет был выполнен сегодня, 10 октября, с полной загрузкой, сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня, 10 октября, мы выполнили первый регулярный рейс из Санкт-Петербурга в столицу Кубани с полной коммерческой загрузкой. В аэропорту Краснодара лайнер встретили традиционной водяной аркой", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что полеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром будут выполняться на самолетах Airbus A319 и A320 два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.
самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Росавиация постарается предотвратить пессимистичный прогноз по авиапарку
7 октября, 21:49
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКУБАНЬАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала