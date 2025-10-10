https://1prime.ru/20251010/avia-863388159.html
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запустила прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром, первый полет был выполнен сегодня, 10 октября, с полной загрузкой, сообщили в пресс-службе компании. "Сегодня, 10 октября, мы выполнили первый регулярный рейс из Санкт-Петербурга в столицу Кубани с полной коммерческой загрузкой. В аэропорту Краснодара лайнер встретили традиционной водяной аркой", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что полеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром будут выполняться на самолетах Airbus A319 и A320 два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.
