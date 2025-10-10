https://1prime.ru/20251010/avia-863393398.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 10.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
