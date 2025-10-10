Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону - 10.10.2025, ПРАЙМ
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону - 10.10.2025, ПРАЙМ
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону
Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:44+0300
2025-10-10T23:44+0300
бизнес
россия
ростов-на-дону
анапа
белгород
росавиация
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863396208_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_610e00a36f4a3fc720fc35b09138f2bf.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. Ранее ряд СМИ сообщил, что международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону возобновит работу 26 октября. "Пресс-служба Росавиации не подтверждает информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов). По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", — ответили в ведомстве. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Встретил первых пассажиров в сентябре текущего года и аэропорт Краснодара. Первый рейс из Москвы в столицу Кубани после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
ростов-на-дону
анапа
белгород
бизнес, россия, ростов-на-дону, анапа, белгород, росавиация, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, АНАПА, БЕЛГОРОД, Росавиация, Аэрофлот
23:44 10.10.2025
 
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону

Росавиация: аэропорт в Ростове-на-Дону останется закрытым по соображениям безопасности

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности.
Ранее ряд СМИ сообщил, что международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону возобновит работу 26 октября.
"Пресс-служба Росавиации не подтверждает информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов). По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", — ответили в ведомстве.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Встретил первых пассажиров в сентябре текущего года и аэропорт Краснодара. Первый рейс из Москвы в столицу Кубани после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Лайнер авиакомпании Россия - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Авиакомпания "Россия" выполнила первый рейс между Петербургом и Краснодаром
БизнесРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУАНАПАБЕЛГОРОДРосавиацияАэрофлот
 
 
