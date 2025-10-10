https://1prime.ru/20251010/avia-863397689.html

Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону

Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону - 10.10.2025, ПРАЙМ

Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону

Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T23:44+0300

2025-10-10T23:44+0300

2025-10-10T23:44+0300

бизнес

россия

ростов-на-дону

анапа

белгород

росавиация

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863396208_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_610e00a36f4a3fc720fc35b09138f2bf.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. Ранее ряд СМИ сообщил, что международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону возобновит работу 26 октября. "Пресс-служба Росавиации не подтверждает информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов). По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", — ответили в ведомстве. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Встретил первых пассажиров в сентябре текущего года и аэропорт Краснодара. Первый рейс из Москвы в столицу Кубани после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.

https://1prime.ru/20251010/avia-863388159.html

ростов-на-дону

анапа

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростов-на-дону, анапа, белгород, росавиация, аэрофлот