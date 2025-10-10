https://1prime.ru/20251010/avrora-863362033.html
"Аврора" начала продажу билетов на зимний сезон на Курилы
"Аврора" начала продажу билетов на зимний сезон на Курилы - 10.10.2025, ПРАЙМ
"Аврора" начала продажу билетов на зимний сезон на Курилы
Продажу билетов на зимний сезон на южные Курилы начала "Аврора", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T05:07+0300
2025-10-10T05:07+0300
2025-10-10T05:07+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – ПРАЙМ. Продажу билетов на зимний сезон на южные Курилы начала "Аврора", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы по Сахалинской области в зимний период навигации с 26 октября по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении компании.
По данным авиакомпании, ежедневные рейсы в Курильск (остров Итуруп) и Южно-Курильск (остров Кунашир) обойдутся пассажирам в 8 тысяч рублей в одну сторону. Перелеты будут совершаться на воздушных судах DHC-8.
«Аврора» начала продажу авиабилетов на юг Курил
