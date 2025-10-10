https://1prime.ru/20251010/avrora-863362033.html

"Аврора" начала продажу билетов на зимний сезон на Курилы

2025-10-10T05:07+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – ПРАЙМ. Продажу билетов на зимний сезон на южные Курилы начала "Аврора", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы по Сахалинской области в зимний период навигации с 26 октября по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении компании. По данным авиакомпании, ежедневные рейсы в Курильск (остров Итуруп) и Южно-Курильск (остров Кунашир) обойдутся пассажирам в 8 тысяч рублей в одну сторону. Перелеты будут совершаться на воздушных судах DHC-8.

