Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251010/belorussiya-863383921.html
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией - 10.10.2025, ПРАЙМ
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией
Законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства внесен в Палату... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T17:53+0300
2025-10-10T17:53+0300
энергетика
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 10 окт - ПРАЙМ. Законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента. "В Палату представителей внесен проект Закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства". Законопроект выражает согласие нашей страны на обязательность договора, что необходимо для его вступления в силу", - говорится в сообщении. Законопроект также определяет органы государственного управления, уполномоченные на управление объединенным рынком электрической энергии от белорусской стороны. "Законопроект поспособствует созданию единого энергетического пространства, что позволит улучшить координацию и взаимодействие в сфере электроэнергетики между Беларусью и Россией", - сообщила пресс-служба. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали 6 декабря 2024 года в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.
https://1prime.ru/20251009/gazprom-863351871.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Владимир Путин
17:53 10.10.2025
 
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией

В парламент Белоруссии внесли проект о формировании объединенного рынка электроэнергии

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Государственные флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 10 окт - ПРАЙМ. Законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
"В Палату представителей внесен проект Закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства". Законопроект выражает согласие нашей страны на обязательность договора, что необходимо для его вступления в силу", - говорится в сообщении.
Законопроект также определяет органы государственного управления, уполномоченные на управление объединенным рынком электрической энергии от белорусской стороны.
"Законопроект поспособствует созданию единого энергетического пространства, что позволит улучшить координацию и взаимодействие в сфере электроэнергетики между Беларусью и Россией", - сообщила пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали 6 декабря 2024 года в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества
Вчера, 19:29
 
ЭнергетикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала