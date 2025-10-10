https://1prime.ru/20251010/belorussiya-863383921.html
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией
МИНСК, 10 окт - ПРАЙМ. Законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента. "В Палату представителей внесен проект Закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства". Законопроект выражает согласие нашей страны на обязательность договора, что необходимо для его вступления в силу", - говорится в сообщении. Законопроект также определяет органы государственного управления, уполномоченные на управление объединенным рынком электрической энергии от белорусской стороны. "Законопроект поспособствует созданию единого энергетического пространства, что позволит улучшить координацию и взаимодействие в сфере электроэнергетики между Беларусью и Россией", - сообщила пресс-служба. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали 6 декабря 2024 года в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.
