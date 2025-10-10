https://1prime.ru/20251010/birzha-863362687.html

Биржи Китая и Гонконга закрылись снижением

Биржи Китая и Гонконга закрылись снижением - 10.10.2025, ПРАЙМ

Биржи Китая и Гонконга закрылись снижением

Торги на биржах континентальной части Китая и Гонконга в пятницу открылись незначительным падением после объявления новых мер экспортного контроля в сфере... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T05:41+0300

2025-10-10T05:41+0300

2025-10-10T05:41+0300

рынок

торги

экономика

китай

гонконг

кнр

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863362687.jpg?1760064066

ПЕКИН, 10 окт - ПРАЙМ. Торги на биржах континентальной части Китая и Гонконга в пятницу открылись незначительным падением после объявления новых мер экспортного контроля в сфере редкоземельных элементов, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3 915,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 537,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,85%, до 26 523,89 пункта. Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР 9 октября опубликовали ряд документов о введении с 8 ноября 2025 года мер экспортного контроля в отношении некоторых товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами (гольмием, эрбием, тулием, европием, иттербием), литиевыми аккумуляторами и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием, сырьевыми и вспомогательными материалами для добычи и переработки редкоземельных металлов, сверхпрочными материалами.

китай

гонконг

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, гонконг, кнр, shenzhen composite, hang seng index