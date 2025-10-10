Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Китая и Гонконга закрылись снижением - 10.10.2025
Биржи Китая и Гонконга закрылись снижением
2025-10-10T05:41+0300
2025-10-10T05:41+0300
рынок
торги
экономика
китай
гонконг
кнр
shenzhen composite
hang seng index
ПЕКИН, 10 окт - ПРАЙМ. Торги на биржах континентальной части Китая и Гонконга в пятницу открылись незначительным падением после объявления новых мер экспортного контроля в сфере редкоземельных элементов, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3 915,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 537,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,85%, до 26 523,89 пункта. Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР 9 октября опубликовали ряд документов о введении с 8 ноября 2025 года мер экспортного контроля в отношении некоторых товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами (гольмием, эрбием, тулием, европием, иттербием), литиевыми аккумуляторами и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием, сырьевыми и вспомогательными материалами для добычи и переработки редкоземельных металлов, сверхпрочными материалами.
китай
гонконг
кнр
рынок, торги, китай, гонконг, кнр, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Экономика, КИТАЙ, ГОНКОНГ, КНР, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
05:41 10.10.2025
 
Биржи Китая и Гонконга закрылись снижением

ПЕКИН, 10 окт - ПРАЙМ. Торги на биржах континентальной части Китая и Гонконга в пятницу открылись незначительным падением после объявления новых мер экспортного контроля в сфере редкоземельных элементов, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3 915,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 537,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,85%, до 26 523,89 пункта.
Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР 9 октября опубликовали ряд документов о введении с 8 ноября 2025 года мер экспортного контроля в отношении некоторых товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами (гольмием, эрбием, тулием, европием, иттербием), литиевыми аккумуляторами и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием, сырьевыми и вспомогательными материалами для добычи и переработки редкоземельных металлов, сверхпрочными материалами.
 
