Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/bolshinstvo-863361755.html
Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone
Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone - 10.10.2025, ПРАЙМ
Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone
Большинство заявок (65,3%) на микрозаймы в России в сентябре пришлось на владельцев iPhone, на владельцев Android - лишь 34,7%, говорится в исследовании... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T04:28+0300
2025-10-10T04:28+0300
технологии
бизнес
россия
samsung
huawei
xiaomi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863361755.jpg?1760059719
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Большинство заявок (65,3%) на микрозаймы в России в сентябре пришлось на владельцев iPhone, на владельцев Android - лишь 34,7%, говорится в исследовании микрофинансовой компании (МФК) "Займер", которое есть у РИА Новости. "Владельцев iPhone среди запрашивающих займы больше, чем пользователей Android - 65,3% против 34,7%", - говорится в исследовании, в рамках которого было изучено более 500 тысяч заявок на займы в сентябре 2025 года в сравнении с сентябрем прошлого года. Отмечается, что среди использующих Android каждый четвертый (26,7%) заявитель по займам является владельцем Redmi. "Чуть меньшая доля заявок приходится на пользователей Samsung (23,5%). Также в топ-5 оказались владельцы смартфонов Huawei (10,3%), Xiaomi (7,9%) и Realme (7,6%)", - уточняется в исследовании. По данным аналитиков, за последний год доля пользователей iPhone среди заявителей по займам выросла на 9,2 процентных пункта, тогда как процент использующих Redmi остался на прежнем уровне (-0,1 процентного пункта). Владельцев Samsung же стало меньше на 2,6 процентных пункта. "При этом самые крупные суммы по займам запрашивают владельцы iPhone со средней суммой в 18,1 тысяч рублей. За ними следуют пользователи Samsung (17,5 тысяч рублей) и Xiaomi (17,2 тысяч рублей). Более скромной суммы в 17 тысяч рублей достаточно владельцам Redmi и Huawei", - отмечают аналитики. Другая ситуация с одобряемыми суммами: наибольшие лимиты по займам получают пользователи Xiaomi (16,7 тысячи рублей), а также Samsung и Huawei (по 16,6 тысячи рублей). Владельцам другой китайской марки Redmi в среднем одобряется 15,7 тысячи рублей, а вот пользователям "яблочной" техники - только 15 тысяч рублей, уточняется в материалах. "Тот факт, что среди заявителей по займам становится все больше владельцев дорогостоящих гаджетов, еще раз говорит о том, что за последние несколько лет благосостояние заемщиков МФО выросло, в том числе за счет притока банковских клиентов" - отмечают аналитики компании. По их словам, с ростом зарплат увеличивается и потребительская активность населения, что позволяет говорить об уверенности граждан в завтрашнем дне.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, samsung, huawei, xiaomi
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Samsung, Huawei, Xiaomi
04:28 10.10.2025
 
Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone

«Займер»: большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Большинство заявок (65,3%) на микрозаймы в России в сентябре пришлось на владельцев iPhone, на владельцев Android - лишь 34,7%, говорится в исследовании микрофинансовой компании (МФК) "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Владельцев iPhone среди запрашивающих займы больше, чем пользователей Android - 65,3% против 34,7%", - говорится в исследовании, в рамках которого было изучено более 500 тысяч заявок на займы в сентябре 2025 года в сравнении с сентябрем прошлого года.
Отмечается, что среди использующих Android каждый четвертый (26,7%) заявитель по займам является владельцем Redmi. "Чуть меньшая доля заявок приходится на пользователей Samsung (23,5%). Также в топ-5 оказались владельцы смартфонов Huawei (10,3%), Xiaomi (7,9%) и Realme (7,6%)", - уточняется в исследовании.
По данным аналитиков, за последний год доля пользователей iPhone среди заявителей по займам выросла на 9,2 процентных пункта, тогда как процент использующих Redmi остался на прежнем уровне (-0,1 процентного пункта). Владельцев Samsung же стало меньше на 2,6 процентных пункта.
"При этом самые крупные суммы по займам запрашивают владельцы iPhone со средней суммой в 18,1 тысяч рублей. За ними следуют пользователи Samsung (17,5 тысяч рублей) и Xiaomi (17,2 тысяч рублей). Более скромной суммы в 17 тысяч рублей достаточно владельцам Redmi и Huawei", - отмечают аналитики.
Другая ситуация с одобряемыми суммами: наибольшие лимиты по займам получают пользователи Xiaomi (16,7 тысячи рублей), а также Samsung и Huawei (по 16,6 тысячи рублей). Владельцам другой китайской марки Redmi в среднем одобряется 15,7 тысячи рублей, а вот пользователям "яблочной" техники - только 15 тысяч рублей, уточняется в материалах.
"Тот факт, что среди заявителей по займам становится все больше владельцев дорогостоящих гаджетов, еще раз говорит о том, что за последние несколько лет благосостояние заемщиков МФО выросло, в том числе за счет притока банковских клиентов" - отмечают аналитики компании.
По их словам, с ростом зарплат увеличивается и потребительская активность населения, что позволяет говорить об уверенности граждан в завтрашнем дне.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯSamsungHuaweiXiaomi
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала