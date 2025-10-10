Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия на четверть нарастила экспорт мяса в Россию - 10.10.2025
Бразилия на четверть нарастила экспорт мяса в Россию
2025-10-10T04:46+0300
2025-10-10T04:46+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Бразилия в январе-сентябре более чем на четверть нарастила экспорт мяса в Россию, главным образом за счет увеличения поставок мяса крупного рогатого скота, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, за девять месяцев текущего года российские компании ввезли из Бразилии мяса на 400,4 миллиона долларов против 308,8 миллиона годом ранее. В частности, поставки мяса крупного рогатого скота выросли сразу в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 323,9 миллиона долларов. Одновременно вырос бразильский экспорт субпродуктов из этого мяса - до 33,8 миллиона долларов с 25,4 миллиона годом ранее. А российские закупки мяса птицы и субпродуктов в январе-сентябре текущего года, наоборот, снизились в годовом выражении – наполовину, до 40 миллионов долларов. Также снизился импорт мяса свинины - в 2,8 раза, до 2,7 миллиона долларов.
04:46 10.10.2025
 
Бразилия на четверть нарастила экспорт мяса в Россию

Бразилия в январе-сентябре нарастила экспорт мяса в Россию на четверть

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Бразилия в январе-сентябре более чем на четверть нарастила экспорт мяса в Россию, главным образом за счет увеличения поставок мяса крупного рогатого скота, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, за девять месяцев текущего года российские компании ввезли из Бразилии мяса на 400,4 миллиона долларов против 308,8 миллиона годом ранее.
В частности, поставки мяса крупного рогатого скота выросли сразу в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 323,9 миллиона долларов. Одновременно вырос бразильский экспорт субпродуктов из этого мяса - до 33,8 миллиона долларов с 25,4 миллиона годом ранее.
А российские закупки мяса птицы и субпродуктов в январе-сентябре текущего года, наоборот, снизились в годовом выражении – наполовину, до 40 миллионов долларов. Также снизился импорт мяса свинины - в 2,8 раза, до 2,7 миллиона долларов.
 
