Более четверти работодателей увеличили зарплаты своих сотрудников

Более четверти работодателей увеличили зарплаты своих сотрудников

2025-10-10

экономика

бизнес

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Более четверти работодателей (26%) увеличили зарплаты своих работников по итогам третьего квартала этого года, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Для 34% предприятий по итогам третьего квартала процесс закрытия вакансий стал более длительным, а в 26% компаний произошло повышение зарплат сотрудникам, что является позитивным сигналом для работников. Двадцать пять процентов предприятий сократили направления своей деятельности, вероятно, оптимизируя бизнес-процессы", - говорится в исследовании. Согласно данным, 17% работодателей сохранили или расширили штат сотрудников, а у 13% опрошенных в третьем квартале вакансии стали закрываться быстрее. К более активному использованию гибридного формата работы пришли 8% компаний, а 5% полностью перевели сотрудников на удаленную работу или значительно увеличили ее долю. "Говоря о вероятных изменениях в четвертом квартале на рынке труда, почти половина опрошенных (49%) прогнозируют сохранение дефицита рабочих специальностей. В то же время 33% участников исследования считают, что рынок труда будет оставаться спокойным, и соискатели будут крепче держаться за свои текущие места", - уточняется в исследовании. Кроме того, почти четверть работодателей (22%) ожидают роста доли вакансий для подработки. Рост интереса со стороны компаний к соискателям старшего поколения ожидают 21% участников опроса, 18% - к молодым специалистам. В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 октября этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.

2025

