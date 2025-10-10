https://1prime.ru/20251010/durov-863360763.html

Дуров выразил тревогу за свободный интернет

2025-10-10T02:16+0300

технологии

великобритания

австралия

германия

павел дуров

telegram

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863360763.jpg?1760051773

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров выразил тревогу за свободное развитие глобального интернета в связи с "антиутопическими мерами" ряда западных стран. Дуров приурочил заявление к своему 41-летию. "Но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный нашими отцами… Некогда свободные страны вводят антиутопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС)", - написал Дуров в Telegram-канале. Он отметил, что Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете, в Британии тысячи людей сажают в тюрьму за твиты, а Франция ведет уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, защищающих свободу и неприкосновенность частной жизни. По его словам, новые меры ведут к разрушению всего, что осталось от предыдущих поколений, -"традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова". Дуров считает, что это ведет к моральному, интеллектуальному, экономическому и даже биологическому самоуничтожению.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

