Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе
2025-10-10T00:21+0300
2025-10-10T00:21+0300
2025-10-10T01:00+0300
экономика
мировая экономика
душанбе
таджикистан
белоруссия
юрий ушаков
эмомали рахмон
владимир путин
снг
мид
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу в Душанбе, на рассмотрение вынесено порядка 20 вопросов. Саммит глав государств СНГ состоится во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщил таджикский МИД. В заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. "Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках содружества", - сообщил МИД. По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате, сообщил МИД. Ожидается, что главы государств подведут итоги деятельности организации в этом году и наметят основные задачи на перспективу, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, рассказывая о повестке. На заседании будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы. Участники саммита СНГ в Душанбе планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли, сообщил Ушаков. Планируется принять ряд важных документов в сфере безопасности, в том числе – программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, а также по противодействию терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью. Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при содружестве. Формат "СНГ плюс" предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ. Совет глав государств СНГ в Душанбе, как ожидается, утвердит решение о продлении полномочий генерального секретаря содружества Сергея Лебедева еще на три года. Этот вопрос предварительно согласован. Президент России Владимир Путин пригласит лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце года, ее точные даты пока не определены, сообщил Ушаков. Предполагается, что в ходе закрытого заседания лидеры стран содружества примут решение о переходе с 1 января 2026 года председательства в СНГ Туркмении. Ожидается также принятие решения о проведении следующего саммита СНГ в Ашхабаде. Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что один из наиболее значимых для республики пунктов в повестке саммита - заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил в пресс-службе.
